У приватній школі Харкова дітей карають "карцером": освітня обмудсменка відреагувала

В одній з приватних шкіл Харкова учнів карають "карцером" – освітня омбудсменка

Одна з приватних шкіл Харкова поміщає дітей у "карцер" за порушення правил поведінки або низькі оцінки.

Перебування там не є безоплатним, а "випускають" звідти тільки після виконання певних умов.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик із посиланням на дописи у соцмережах.

Ймовірно, йдеться про "Авторську школу Бойка" – приватний навчальний заклад, розташований у Шевченківському районі Харкова. Про такий спосіб покарання учнів у школі днями писали користувачі Facebook.

У правилах закладу освіти, розміщених на її сайті, прописане визначення "карцеру" та умови, за яких діти до нього потрапляють.

РЕКЛАМА:

"Карцер" – це місце, де можна відпрацювати пропуски, підвищити середній бал, винести уроки зі своїх помилок чи порушень.

Пам’ятай! "Карцер" – це покарання як для дітей, так і для батьків", – йдеться у правилах.

Перебувати в "карцері" означає щоденно залишатися у школі після завершення уроків до виконання всіх домашніх завдань, заданих на наступний навчальний день, під контролем вчителів.

Туди дітей відправляють за низку порушень, зокрема:

прогул уроків;

рукоприкладство;

погрози й залякування,

шантаж і булінг;

будь-які форми приниження;

вимагання і крадіжки;

розпиття алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а також перебування у школі у нетверезому стані;

самостійне залишення території закладу;

публікацію дописів у соцмережах, які "демонструють неприпустиму для учня поведінку" – нецензурну лайку, паління, вживання алкоголю тощо.

Також до "карцеру" потрапляють діти, які:

протягом чверті тричі отримали оцінку "1";

мають середній бал, нижчий за їхні можливості (на думку вчителів-предметників і класного керівника);

бажають покращити свої навчальні досягнення;

прогуляли уроки фізкультури.

Вийти з "карцеру" учень може після закінчення строку перебування або підйому середнього балу до визначеного рівня.

Крім того, перебування у "карцері" є платним – вартість регламентується "додатковою угодою до основного договору про навчання".

"Не коментую, хоч емоцій багато. Готую запити до відповідних органів.

Ліцензія на сайті закладу відсутня. Окрім бажання побачити документи, на підставі яких заклад надає послуги, маю ще багато запитань до керівництва школи", – написала Надія Лещик.

Відомо також, що у 2024 році ліцензію "Авторської школи Бойка" призупиняли на два місяці через відсутність укриття. 23 червня росіяни нанесли по ній авіаудар.

Міністерство освіти і науки у відповідь на запит "УП. Життя" повідомило, що відомство "засуджує будь-які прояви несвободи і приниження гідності учасників освітнього процесу в школах".

"Дотримання розумних правил, які ведуть до ефективності навчання, важливе, проте наслідки за недотримання цих правил не повинні принижувати гідність дитини й мають бути обговорені з батьками як з повноцінними учасниками освітнього процесу", – зазначили у міністерстві.

Водночас там наголосили, що школа не підпорядковується МОН – органом її ліцензування є Харківська обласна державна (військова) адміністрація, яка й перевіряє заклад на відповідність вимогам до провадження освітньої діяльності.

Крім того, згідно з пунктом 4 статті 38 закону "Про повну загальну середню освіту", саме керівник школи затверджує правила внутрішнього розпорядку.

"УП. Життя" також звернулася до "Авторської школи Бойка" із проханням прокоментувати ситуацію. Наразі відповіді ми не отримали.

Раніше освітня омбудсменка пояснила, чи можуть школи забороняти учням мати при собі мобільні телефони.