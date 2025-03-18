Чи можуть школи забороняти учням мати при собі мобільні телефони? Пояснює освітня омбудсменка

На законодавчому рівні в Україні не передбачено заборони на використання мобільних телефонів у закладах освіти.

Це означає, що школи не мають юридичних підстав забороняти учням мати при собі гаджети, пояснила освітня омбудсменка Надія Лещик.

Утім, школи можуть самостійно запроваджувати правила користування гаджетами.

"Вважаю, що безпекові чинники – наявність воєнного стану, зростання кількості випадків жорстокого поводження, насильства щодо дітей показують нам, що мобільні телефони не можуть бути заборонені у закладах освіти. Разом з тим, очевидно, що мають існувати певні правила користування ними", – каже Лещик.

Омбудсменка розповіла, як потрібно врегулювати використання гаджетів у навчальному процесі.

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Заборонити чи дозволити?

Надія Лещик вважає, що мобільні пристрої можуть бути корисними в навчальному процесі. Учні використовують їх для роботи з електронними підручниками, інтерактивними додатками та дослідницьких проєктів.

Телефони дозволяють дітям залишатися на зв’язку з батьками, що особливо важливо в умовах воєнного стану.

Також гаджети можуть допомогти у захисті прав дітей, адже учні можуть зафільмувати випадки булінгу чи жорстокого поводження у закладах освіти.

Водночас існує проблема безконтрольного використання гаджетів – смартфони можуть відволікати від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень живого спілкування, впливати на фізичне та психічне здоров’я дітей.

Безперешкодний доступ до гаджетів також пов'язаний із ризиками кібербулінгу та надмірного споживання контенту, який може бути шкідливим.

"Гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку – вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку", – каже омбудсменка.

На її думку, освітяни не можуть ігнорувати технологічний прогрес, але мають працювати над тим, щоб використовувати його здобутки на користь, а не шкоду.

Попри відсутність державного регулювання цього питання, заклади освіти мають право встановлювати внутрішні правила користування телефонами. Це передбачено ст. 23 Закону України "Про освіту", яка надає школам автономію в організації освітнього процесу.

Але через відсутність юридичного врегулювання у школах виникають питання щодо місця зберігання телефонів під час уроків, відповідальності за збереження гаджетів, правових підстав для їхнього тимчасового вилучення тощо.

Освітня омбудсменка наголошує на необхідності розробки єдиних нормативних актів, які б встановили правила користування мобільними телефонами в закладах освіти.

На її думку, досвід країн Європи, зокрема Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, може бути корисним для створення відповідного законодавства в Україні.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ виявили, що кожен десятий підліток має ознаки залежності від соцмереж чи ігор в інтернеті. А "УП. Життя" пояснювала, як відволікти дитину від гаджетів і привернути її увагу до активностей офлайн.