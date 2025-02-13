В Україні скасували нагородження медалями випускників шкіл: як тепер їх заохочуватимуть до навчання

В Україні скасували нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за досягнення в навчанні. Відтак держава не буде забезпечувати заклади освіти відзнаками. Натомість там можуть використовувати інші форми заохочення учнів.

Наказ Міністерстві освіти і науки про скасування практики нагородження медалями набрав чинності 10 лютого.

Документ скасовує Положення про золоту та срібну медалі, що встановлювало порядок нагородження школярів, які за період навчання в старшій школі отримували високі бали з більшості навчальних дисциплін.

Також наказом скасували централізовану закупівлю відзнак за кошт державного бюджету.

Відтепер учні з високими досягненнями в навчанні отримуватимуть свідоцтво про здобуття освіти з приміткою "з відзнакою".

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Чому нагородження медалями школярів скасували?

Нагадаємо, у вересні 2024 року комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради визнав недоцільним виготовлення золотих і срібних медалей за кошти державного бюджету.

Тоді народна депутатка та членкиня профільного комітету Наталія Піпа пояснила, що чинне законодавство не встановлює обов'язку держави виготовляти відзнаки для випускників шкіл.

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Цей процес регулювався виключно наказом МОН, тому з державного бюджету витрачали мільйони на централізовану закупівлю медалей.

Депутатка додала, що нагородження здобувачів освіти – це повноваження шкіл, але вимоги про подання на медалі та збір інформації створювали додаткову бюрократичну тяганину.

За словами Наталії Піпи, за останні п'ять років держава виготовила понад 66 тисяч золотих та срібних медалей.

Дані колишнього освітнього омбудсмена Сергія Горбачова свідчать, що у 2023 році держава закупила медалей на суму 1,8 мільйона гривень, а у 2022 – 1,77 мільйона.

Натомість у 2024 році медалей виготовили вдвічі більше, ніж у 2020 році. При цьому через пандемію COVID-19 та наслідки повномасштабної війни багато українських школярів мають прогалини в знаннях.

Крім того, за останні шість років кількість медалістів серед випускників 11 класу збільшилася на 141,4%. Однак загальна чисельність учнів, які завершили здобуття повної середньої освіти, не змінилася так разюче.

"Робимо висновок, що кількість медалей не відображає якість освіти. Ми бачимо статистику: кількість медалей зростає, а якість знань через обставини, в яких змушені навчатися наші діти, – падає", – зауважувала Наталія Піпа.

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Що зміниться для випускників шкіл?

Як пояснювала Наталія Піпа, заохочення учнів за навчальні досягнення мають здійснювати заклади освіти самостійно. Способи нагородження школярів не обмежуються золотими та срібними медалями.

За Законом України "Про повну загальну середню освіту", видами заохочення також можуть бути похвальні листи, грамоти та інші нагороди.

Раніше Сергій Горбачов пояснив, що наявність золотої чи срібної медалі має значення виключно при вступі до закладу професійно-технічної освіти. Натомість останніми роками при вступі до університетів відзнаки за навчання в школі не враховували.