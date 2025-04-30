У МОЗ відповіли, чому процес відбудови пошкодженого "Охматдиту" триває настільки довго

У МОЗ заявили, що роботи з відновлення "Охматдиту" мають найвищий ступінь складності

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що процес відбудови пошкодженої росіянами дитячої лікарні "Охматдит" вимагає тривалого часу через високий статус складності будівництва. Відтак для ремонту потрібно створити проєктно-кошторисну документацію та провести експертизи.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адамов, інформує "Укрінформ".

"Перше основне питання, яке завжди ставлять всі: чому так довго, чому займає стільки часу? Нагадаю, що відповідність державним будівельним нормам і технічним стандартам є обов'язковою.

Нагадаю, що цей об'єкт має найвищий статус складності будівництва. Це означає, що неможливо його будувати без проєктно-кошторисної документації і без експертизи", – сказав заступник міністра.

За його словами, проведення державної експертизи проєктно-кошторисної документації має запобігти сумнівам щодо якості та прозорості всіх процесів. Крім того, вона є обов’язковою для визначення обсягу робіт, матеріалів і ціни на них.

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Заступник міністра додав, що під час робіт із відновлення закладу важливо, аби лікарня продовжувала надавати медичну допомогу.

"Це насправді дуже ускладнює процес відновлення. Це і рівень шуму, і процес, який буде відбуватися, як саме будуть розміщені конструкції, які вікна, черговість, як вони знімаються, як вони монтуються. Це теж, на жаль, займає час", – сказав Адамов.

Нагадаємо, дитяча лікарня "Охматдит" постраждала через ракетний удар в липні 2024 року. Тоді через російську атаку пошкоджень зазнали приміщення закладу, зокрема корпус токсикології, який не підлягає відновленню.

Для відбудови лікарні збирали кошти, які на свої рахунки отримувала БО "Благодійний фонд "Охматдиту". У липні 2024 року переможцем конкурсу на ремонт стала найдорожча пропозиція.

Пізніше угоду скасували, а в МОЗ заявили, що проведуть новий тендер на Prozorro.

Згодом Нацполіція, інші правоохоронні органи та комісія МОЗ почала перевірку процесів з відновлення "Охматдиту". На цей час від посади відсторонили гендиректора лікарні Володимира Жовніра.

У лікарні затвердили наглядову раду, а в жовтні 2024 року заклад оголосив тендер на проведення основних протиаварійних робіт у лікувально-діагностичному комплексі.

У січні 2025 року журналісти заявили про можливу схему довкола тендеру. Розслідування встановило, що чоловік очільниці компанії, яка перемогла, керує державним інститутом "НДІпроектреконструкція", де нібито проводили розрахунки для публічного конкурсу.

Очільниця з ради з відновлення "Охматдиту" Інна Іваненко заперечила цю інформацію. Вона заявила, що фахівці державного інституту проводили лише технічну оцінку стану пошкодженого приміщення, а не готували документи для тендеру.

У квітні в лікарні відкрили відділення нефрології та діалізу, яке було пошкоджене через влучання ворожої ракети.

У МОЗ заявили, що станом на кінець квітня 2025 року сума використаних або укладених контрактів у відновлення "Охматдиту" становить 36,2 млн гривень.