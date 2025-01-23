"Охматдит" звинуватили у корупції через тендер на проєкт відновлення: у наглядовій раді заперечують

Оновлено 23.01.2025 о 19:06

Дитяча лікарня "Охматдит" визначила переможця тендеру на проєктування ремонту будівлі лікувально-діагностичного комплексу, який постраждав через російський удар.

Видання "Наші гроші" заявило про можливу схему довкола тендеру. Там зазначають, що чоловік очільниці компанії-переможниці з весни 2024 року очолює державний інститут "НДІпроектреконструкція", де нібито проводили розрахунки для тендеру.

Серед завдань на проєктування – відновлення пошкоджених тримальних і фасадних конструкцій, конструктиву покрівлі, парапетів, віконних і дверних заповнень прорізів, внутрішнього опорядження приміщень, покриття доріг і тротуарів, внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, озеленення та елементів благоустрою.

Очікувана вартість закупівлі складала 13,87 мільйона гривень. У тендері брали участь три компанії.

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Найнижчу вартість пропонувала компанія "Енергоефективність та консалтинг" – 9,5 мільйона гривень, що майже на третину менше за очікувану суму. Система автоматично визнала ціну як аномально низьку. Компанія не обґрунтувала її у визначений термін, тому замовник відхилив пропозицію.

Переможницею стала інжинірингова компанія "Аркон". Вона запропонувала зробити проєкт за 13,77 мільйона гривень – це всього на 0,7% нижче за очікувану суму. Її конкурентом було підприємство "Євроклімат України" із ціною 13,82 мільйона гривень.

"Арконом" керує Олександр Білик, а володіє – компанія "Аудит-Центр", що належить Катерині Кізіменко. Її чоловік – Матфей Кізіменко – з весни 2024 року очолює державний інститут "НДІпроектреконструкція", який бере участь у підготовці технічної, кошторисної та тендерної документації для публічної закупівлі робіт.

Матфей Кізіменко є сином Олега Кізіменка, який за часів президентства Віктора Януковича очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА.

З 2012 року він був заступником тодішнього мера Севастополя. Після анексії Криму Кізіменко-старший залишився на тій самій посаді, а вже у 2015 році його звільнили.

У вересні 2018 року Олега Кізіменка арештували у Херсоні за підозрою в державній зраді, а за кілька місяців – засудили на п’ять років умовно за сепаратизм.

Брат Матфея Давід Кізіменко володіє та керує компанією "Укрбуд-Проект-Реконструкція", яка з 2021 року отримала підрядів на 2,4 мільярда гривень.

Однак очільниця Ради з відновлення "Охматдиту" Інна Іваненко в коментарі для "УП. Життя" спростувала інформацію про те, що Державний інститут "НДІпроектреконструкція" брав участь у підготовці документів для тендеру.

Вона стверджує, що фахівці закладу проводили тільки технічну оцінку стану пошкодженого приміщення.

"Ще восени Інститут проводив оцінку технічного стану будівлі, яка пройшла державну експертизу. Ця оцінка лягла в основу для розробки тендерної документації.

Проте розробкою самої тендерної документації займалась уповноважена особа "Охматдиту" за підтримки та подальшої перевірки служби замовника – міжнародної компанії Eptisa", - заявила Інна Іваненко.

Нагадаємо, росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня 2024 року. Найбільше від ракетного удару постраждав корпус токсикології.

Гроші для відновлення лікарні надходили на рахунки БО "Благодійний фонд "Охматдит". У липні організація обрала переможцем тендеру на ремонт корпусу фірму з найвищою вартістю робіт. Цю угоду скасували й пообіцяли провести її через Prozorro.

Після цього Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія МОЗ почали перевірку процесів з відновлення "Охматдиту".

Пізніше МОЗ затвердило наглядову раду, головою якої обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко.

У жовтні 2024 року лікарня оголосила тендер на 9,5 мільйона гривень для проведення основних протиаварійних робіт у лікувально-діагностичному комплексі.

Примітка: текст оновлено. Додано позицію Ради з відновлення "Охматдиту".