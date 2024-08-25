Голодування скасовано: лікарню в Одесі забезпечують їжею "Янголи Азову", поки ОДА вирішує проблему

Оновлено 25.04 о 12:48

Бойовий медик Петро Конопля, який 21 серпня оголосив голодування через неналежні умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, завершив протест, оскільки заклад мають перевести на іншу форму забезпечення харчуванням. Наразі пацієнтів лікарні забезпечено їжею, яку привозять волонтери, зокрема патронатна служба "Янголи Азову".

Увечері 24 серпня Петро Конопля вперше за три дні поїв – для нього підготували спеціальний раціон. Того дня на вечерю бойовий медик отримав солодкий чай та гречку з маслом.

"Це гречка, це не клей чи розчин. Вона дійсно схожа на гречку. Боже, як смачно. Це найсмачніша гречка, яку я їв", – поділився емоціями після першої ложки військовий.

За словами Петра, його рішенню передував візит до медичного закладу очільника Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

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Бойовий медик розповів "Суспільному. Одеса", що раніше був готовий припинити голодування виключно після того, як побачить документи, які підтвердили би зміну в підході до харчування пацієнтів.

Голова Одеської ОДА анонсував, що психіатричну лікарню до 1 жовтня переведуть на іншу форму харчування – кейтеринг. Задля цього найближчим часом оголосять тендер для пошуку компанії, яка надалі забезпечуватиме харчування пацієнтам медичного закладу.

До цього на лікарню очікує перехідний період, упродовж якого пацієнти закладу отримуватимуть харчування від мереж супермаркетів Одеси.

Бойовий медик скаржився на погане харчування та умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2 КНП "ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 2"ООС/FACEBOOK

Крім того, військовослужбовців, які перебувають у лікарні, планують перевести до приміщень з кращими умовами.

"Олег Кіпер дав мені гарантії, що ми будемо рухатись за обговореним планом, і його слова вселяли довіру. Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю, і мою довіру більше не повернеш, а з цим і вашу довіру до них", – зазначив військовий.

ОНОВЛЕНО. Водночас поки що готові страви, продукти для приготування їжі та медикаменти до психіатричної лікарні привезли працівники патронатної служби "Янголи Азову".

"Ми надали медзакладу ліки, готові страви та продукти на час, поки керівництво вирішує питання зі зміною харчування на якісне та гідне", – зазначили там.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Одеської обласної державної адміністрації та очікує на відповідь.

Нагадаємо, Петро Конопля 21 серпня у своїх соцмережах розповів про погане харчування та незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Він розпочав голодування, аби звернути на це увагу громадськості та уповноважених осіб.

"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування", – зізнався тоді бойовий медик.

Порушення прав пацієнтів закладу підтвердили представники Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Омбудсмен, своєю чергою, пообіцяв тримати ситуацію на особистому контролі та звернувся до уповноважених органів державної влади з проханням усунути порушення.

Після розголосу волонтери допомогли медичному закладу із продуктами харчування, зокрема привезли фрукти та овочі, яких раніше бракувало в раціоні пацієнтів.