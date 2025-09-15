Знайшли завдяки супутнику: в Угорщині під час розкопок кладовища виявили шаблю аварської епохи

Під час розкопок раніше невідомого кладовища в Угорщині археологи натрапили на рідкісну шаблю епохи аварів – народу, який заселяв регіон майже 1,5 тисячі років тому.

Поховання вдалося помітити завдяки супутниковим знімкам, повідомляє Heritage Daily з посиланням на Музей короля Стефана (King Stephen Museum).

Науковцям вдалося виявити знахідку в межах дослідницької ініціативи, яка використовує супутникові знімки для пошуку раніше невідомих місць поховань.

Вчені виявляють ознаки могил за змінами росту рослин на поверхні. На супутникових знімках дослідники шукають яскравіші або зеленіші місця. Вони можуть вказувати на поховання, особливий ґрунт в яких утримує більше вологи, що сприяє кращому росту рослин.

За одним із таких зображень археолог Фрідьєш Сючі знайшов велике кладовище, на якому поховали до 500 людей, а також менший цвинтар поруч.

На місці більшого поховання виявили дві могили, які датуються середньоаварським періодом (приблизно 670-720 роки нашої ери). Згодом археологи відкопали аварську шаблю – надзвичайно рідкісну знахідку для Угорщини.

Сючі пояснив, що в аварських похованнях зазвичай можна побачити списи та луки. Наявність шаблі свідчить про те, що могила належала людині, яка мала вищий соціальний статус.

Цю ідею підтверджують й інші знахідки – позолочені прикраси для волосся у вигляді бронзових кіс та декорований пояс із бронзи, останній з яких в аварській культурі був показником статусу та влади.

Безпечно дістати шаблю було непросто – через пошкодження корозією зброя могла розсипатися. Тому науковці вирішили обережно підняти її разом із ґрунтом навколо.

Надалі знахідка має пройти реставраційні роботи. Потребу в цьому посилює те, що сучасні сільськогосподарські хімікати прискорюють руйнування металевих предметів у землі.

"Ці кладовища доводять, що Феєрський повіт був важливим центром 1400 років тому", – наголосив історик Дьордь Сабадош.

Авари – народ, який, ймовірно походить із Монголії. Між VI та VIII століттями його представники побудували імперію між Адріатичним та Балтійськими морями та річками Ельба та Дніпро.

Народ вів війни проти франкської династії Меровінгів та Візантії, а у 626 році майже окупував Константинополь. Держава досягла піка наприкінці VI століття і завершила існування у 805 році, підкорившись Карлу Великому.

