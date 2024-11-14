43% вчителів визнали, що їм треба покращити знання української мови – опитування

Найчастіше українські вчителі зізнаються в потребі в покращенні знань з англійської мови

В Україні значна частина вчителів шкіл (43%) визнають, що потребують удосконалення знання української мови задля роботи в школі. Водночас лише один педагог із 10 вдається до російської мови, якщо так йому легше пояснити учням матеріал.

Про це йдеться в дослідженні "Вчителі України: кадровий потенціал" Дослідницької агенції FAMA.

У межах опитування педагогічним працівникам шкіл запропонували самостійно оцінити свої професійні компетенції. Зокрема, проаналізувати потребу в удосконаленні знань та частоту практики.

Найбільше вчителів визнали, що їм варто покращити знання з англійської мови (73%), першої домедичної допомоги (58%), а також нових технологій (57%), як-от Kahoot та ChatGPT.

Дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал"

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Учасники дослідження переважно вважають, що мають достатній для викладацької діяльності рівень знань з предмета, якому вчать школярів. Водночас 41% вчителів погодилися з тим, що потребують додаткової інформації.

39% опитаних вважають, що знають українську мову на рівні, достатньому для викладацької діяльності. Натомість 43% педагогічних працівників досі вбачають потребу в удосконаленні навичок володіння державною.

За даними авторів дослідження, кожен десятий учитель погодився з тим, що інколи використовує російську, адже так їм простіше пояснити матеріал.

"Примітно, що російською на уроках дещо частіше послуговуються вчителі південної частини України", – йдеться у звіті.

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Водночас опитування свідчить, що найменше на російську під час уроків переходять педагоги із західних та центральних областей.

Дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал"

Звіт підготували на замовлення Громадської спілки "Освіторія". Фахівці FAMA здійснили чотири модулі дослідження – кабінетне, в межах якого проаналізували відкриті дані та статистичну інформацію, якісне дослідження під час пір-групових дискусій та глибинних інтерв’ю, кількісне дослідження учителів та студентів під час онлайн-опитувань.

Загалом соціологи залучили понад 10 тисяч вчителів та студентів педагогічних спеціальностей.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують зобов’язати учнів та вчителів розмовляти українською на перервах, а не лише під час занять.

Як пояснювала народна депутатка Наталія Піпа, обов’язок використовувати державну вже закріплений за вчителями. Педагогів можуть понести відповідальність за недотримання цієї вимоги.

Натомість ініціатива не передбачає покарань для школярів – для них проводитимуть бесіди та роз’яснення.