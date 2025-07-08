Пройдіть опитування і отримайте гроші: українців попереджають про нову шахрайську схему

В Україні попереджають про нову шахрайську схему: зловмисники у соцмережах і месенджерах поширюють повідомлення нібито від банків і просять пройти коротке опитування за посиланням.

За це вони обіцяють заплатити, але натомість грошей позбуваються користувачі, які переходять за надісланим лінком, повідомили у Держспецзв’язку.

"Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку. Жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код з SMS та PIN-код.

Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви", – пояснюють у відомстві.

Як уникнути шахрайства?

Щоб не стати жертвою зловмисників, фахівці рекомендують:

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перед введенням даних платіжної картки чи паролів перевіряти адреси сайтів – фішингові сторінки можуть виглядати, як справжні, але зазвичай містять зайві символи чи неточності у назві;

довіряти лише офіційним джерелам – шукати інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ;

не переходити за посиланнями з повідомлень, а шукати потрібні сайти самостійно – через пошукові системи.

Якщо ж ви таки стали жертвою шахрайства, варто негайно звернутися до банку і подати заяву до Кіберполіції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що В Україні з’явилася нова шахрайська схема, спрямована на людей старшого віку. Зловмисники представляються співробітниками силових структур, виманюють гроші та вимагають чинити диверсії.