В Україні вперше відбувся конкурс Пирогів Незалежності: чим дивували переможці

В Україні вперше провели конкурс "Мій Пиріг Незалежності", в межах якого журі оцінювали страви, які українці готували в рамках нової кулінарної традиції.

Участь у змаганні взяли понад 200 людей, які ділилися своїми Пирогами Незалежності в соцмережах, описали процес його приготування та поділилися історією страви.

Про результати конкурсу "УП. Життя" розповіли його організатори.

Страви оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко, реставраторка автентичних кулінарних книг Лариса Латипова, а також дослідниця галицької кухні Маріанна Душар.

Засновниці змагання розповіли, що вирішили започаткувати конкурс, аби зібрати кулінарні історії українців з різних областей, дослідити регіональні смаки та родинні традиції, пов'язані з культурою випікання пирогів, та підтримати ініціативу Пиріг Незалежності.

РЕКЛАМА:

Церемонію нагородження переможців провели під час форуму фахівців, які працюють із тістом PRO TISTO-2025, який пройшов 9 вересня в Києві.

Гран-прі конкурсу здобула викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки з Луцька Оксана Ярош. Лучанка приготувала пиріг із яблук сорту із символічною назвою "Слава переможцям".

У номінації "Візитівка регіону" перемогу віддали Марії Шевченко із села Березна Чернігівської області. Організатори конкурсу кажуть, що в категорії особливу увагу звертали на рецепт та історію пирога, який уособлює смаки чи кулінарні традиції окремого регіону або спільноти.

Марія Шевченко напередодні свята поділилася родинним рецептом страви 1880 року, за яким пироги готувала її бабуся по материній лінії.

Киянка Світлана Жахалова завдяки пирогу кубете здобула першість у категорії "Родинна історія". Номінацію присвоїли за рецепт пирога, який є частиною родинних кулінарних традицій.

"Конкурс став тим місточком, що обʼєднав цивільних і військових, бізнес і громади, схід і захід, чоловіків і жінок різного віку і соціального статку!" – каже Лариса Латипова.

Особливі відзнаки отримали й інші учасники конкурсу:

Ірина Котиренко з Горішніх Плавень;

колектив об'єднання "Українська світлиця" палацу культури та дозвілля міста Костянтинівка;

львів’янин родом із Грузії Іраклі Берідзе;

бойова медикиня 117-ї окремої бригади Сил Тро ЗСУ Людмила Мартем'янова.

"Культура випікання пирогів в Україні давня і надзвичайно багата, цей конкурс дозволяє пізнавати глибше кулінарну культуру України та розуміти культурні контексти минулого і сьогодення. Конкурс дозволяє збирати і розповідати історії родин, регіонів, особистих життєвих досвідів мовою їжі", – переконана Оксана Брайченко.

Раніше ми розповідали, як виникла ідея страви Дня Незалежності та яка цінність запровадження нової кулінарної традиції.