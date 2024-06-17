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Першочергово запрошують дітей захисників: розпочався прийом заявок на вступ до ліцеїв МВС

Олена Барсукова — 17 червня, 12:35
Першочергово запрошують дітей захисників: розпочався прийом заявок на вступ до ліцеїв МВС
Фото: МВС

17 червня в Україні розпочався прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ.

До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язкова умова для вступу – базова середня освіта, тобто закінчення 9 класу школи або іншої освітньої установи.

Потенційні вступники мають заповнити форму зворотного звʼязку та очікувати дзвінка від приймальної комісії.

"Ми подбали про те, щоб діти змогли отримати якісну сучасну освіту, жити і розвиватися в комфортних умовах.

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Формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді. Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини", – сказав Ігор Клименко.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли проходитимуть основна і додаткова сесії НМТ і до чого готуватися абітурієнтам цього року.

Також ми пояснювали, як підтримати школяра перед вступом до вишу.

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