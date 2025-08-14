Уряд спростив вимоги до аптек, які можуть продавати наркотичні лікарські засоби

У МОЗ очікують, що зміни допоможуть збільшити кількість аптек, де продають наркотичні лікарські засоби

В Україні спростили умови ліцензування аптек, яким дозволено продавати наркотичні ліки за рецептом.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів, вона почне діяти через два місяці від дня опублікування.

У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що зміни допоможуть спростити доступ пацієнтів до сильнодіючих знеболюваних ліків.

Раніше для продажу наркотичних лікарських засобів аптеки мали зберігати такі ліки в окремих кімнатах капітальних будівель. Приміщенні мали бути обладнані сейфами або металевими шафами, що прикріплені до підлоги або стін.

Зміни дозволяють таким закладам тримати наркотичні лікарські препарати у приміщеннях, де зберігають інші медичні засоби, зокрема в орендованих. При цьому від аптек вимагатимуть дотримання вимог безпеки..

РЕКЛАМА:

"Це дозволить суб’єктам господарювання здійснювати діяльність без потреби розширення або перебудови приміщень, що значно знизить фінансове навантаження та адміністративні бар’єри для бізнесу", – кажуть у МОЗ.

У відомстві очікують, що зміни допоможуть збільшити кількість аптек, які відпускають наркотичні лікарські засоби.

"Для пацієнтів це означатиме, що препарати, які призначаються лікарем для амбулаторного лікування, можна буде отримати ближче до місця проживання.

Люди, які отримують паліативну або хоспісну допомогу вдома, матимуть кращий доступ до необхідних знеболювальних на термін до 30 днів", – додали в міністерстві.

Читайте також : З 2025 року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам

Наразі в Україні ліцензії на продаж наркотичних лікарських засобів мають лише 200 аптек.

"Спрощення умов для аптек дозволить збільшити кількість точок, де можна отримати необхідні препарати за рецептом, і зняти зайві бар’єри як для бізнесу, так і для людей", – вважає міністр Віктор Ляшко.

Раніше в коментарі для "УП. Життя" заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар повідомив, що послаблення ліцензійних вимог до аптек – один із заходів, яких МОЗ планує вжити задля боротьби з неконтрольованим відпуском опіоїдного анальгетика налбуфіну.