"Майбутнє вдома": в Україні стартувала благодійна кампанія на підтримку шкіл на прифронтовій Сумщині

В Україні стартувала першовереснева кампанія "Майбутнє вдома" на підтримку освіти на прифронтовій Сумщині. В межах ініціативи планують зібрати кошти для спорудження освітнього простору в укритті школи.

До неї з відеоманіфестом долучився представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко, розповіли "УП. Життя" у благодійному фонді savED.

У ролику школяр розповідає про своє щоденне життя в Охтирці на Сумщині і закликає підтримати його та інших дітей, які хочуть жити вдома і повноцінно навчатися, спілкуючись з однолітками.

У savED стверджують, що близько половини (49%) школярів із прифронтових областей вимушені навчатися дистанційно через безпекову ситуацію та брак придатних для проведення занять укриттів.

"Пісня Артема "Hear me now" у ролику – це символ голосу молоді, яка прагне залишатися в Україні та будувати тут своє майбутнє", – кажуть благодійники.

Керівниця відділу партнерств та комунікацій фонду Олександра Шевченко розповідає, що за роки роботи представники організації бачили, як школи у прифронтових регіонах стають "одним із перших острівців нормальності", в межах якого об’єднуються діти та дорослі, які мали досвід війни

"Це деокуповані Ізюм і Балаклія на Харківщині, напівзруйновані Первомайське і Червона Долина на Миколаївщині та десятки місць, де створення фондом підземного освітнього центру або тимчасової школи в будинку культури давало людям надію на те, що майбутнє вдома існує.

Діти потребують повноцінної соціалізації і навчання у прифронтових громадах, бо одного дня стануть дорослими, які творитимуть нову Україну. Наша задача допомогти цьому поколінню, створити для нього найкращі з можливих умов розвитку зараз", – переконана Олександра Шевченко.

Підтримати кампанію можна, долучившись до збору, поширивши інформацію про ініціативу, а також замінивши аватарки у соцмережах на власні дитячі фото.

Нагадаємо, від вересня за шкільні парти повернулися 3,5 мільйона українських дітей. З них очно навчаються 2,3 мільйона Понад 35 тисяч учнів продовжують здобувати освіту дистанційно, переважна більшість із них – учні шкіл Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.