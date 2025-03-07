У двох українських вишах почнуть готувати фахівців, які працюють з розладами комунікації

В Україні стартує програма підготовки терапевтів мови та мовлення

В Україні стартує програма підготовки терапевтів мови та мовлення. Це фахівці, які працюють із розладами комунікації.

Навчання триватиме чотири місяці, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Терапевти мови та мовлення (ТММ) входять до мультидисциплінарної реабілітаційної команди і працюють з усім спектром розладів комунікації та ковтання.

В Україні ця професія є відносно новою, тому тимчасово функції цих фахівців виконують логопеди.

Щоб розпочати підготовку терапевтів мови та мовлення на магістерському рівні, необхідно мати професійно підготовлених викладачів. Тому цьогоріч стартує інтенсивна програма спеціалізованої післядипломної підготовки таких фахівців.

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Вона буде доступною у двох вишах:

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця;

Івано-Франківському національному медичному університеті.

Тривалість програми – 4 місяці, що дорівнює 600 годинам навчання, зокрема:

майже 200 годин аудиторних занять;

400 годин індивідуального навчання та клінічної практики.

Серед викладачів курсу будуть фахівці з різних країн, зокрема США, Великої Британії, Австралії, США, Швейцарії та Бельгії.

Пройти навчання можуть фахівці, які мають:

вищу освіту за спеціальністю "Спеціальна освіта" або іншими спеціальностями галузі знань "Освіта/педагогіка" (зі спеціалізацією логопед).

досвід роботи терапевтом мови та мовлення в закладах охорони здоров’я.

Кандидати мають успішно скласти вступне випробування, поточні дисципліни та фінальне випробування.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні запровадили нову професію – "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Серед обов’язків – допомога ветеранам, членам їхніх сімей та родинам загиблих воїнів у процесі адаптації до цивільного життя після повернення із зони бойових дій.