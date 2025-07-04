Випускників українських медичних вишів вперше розподілили на навчання в інтернатурі за рейтингом

В Україні відбувся перший етап розподілу випускників медичних вишів до інтернатури. Електронна система опрацювала понад 13,5 тисячі заявок від 2738 студентів.

За результатами цього етапу, 2640 осіб (96,4%), які подавали заявки, отримали бажані бюджетні місця. Решта 98 випускників (3,6%) візьмуть участь у другому етапі розподілу, який відбудеться 7 липня, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Найбільше випускників-медиків проходитимуть навчання в інтернатурі за такими спеціальностями:

внутрішні хвороби – цей напрямок обрали 439 осіб;

хірургія – 340;

анестезіологія та інтенсивна терапія – 275;

загальна практика, сімейна медицина – 227;

неврологія – 174.

Усі випускники, які отримали направлення на проходження інтернатури, мають подати документи для зарахування:

до 20 липня – до закладу охорони здоров’я;

до 20 серпня — до закладу вищої освіти.

Проходження практичної програми підготовки в інтернатурі розпочнеться 1 серпня, а теоретичної – 1 вересня.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру запрацювала цьогоріч у березні. Як декларували у МОЗ, вона унеможливлює зовнішнє втручання у процес і впливу на його результати.