Більше без гендерного поділу: як у школах навчатимуть оновленого "Захисту України"

Учнів під час занять розподілятимуть на групи до 15 осіб

Відтепер в українських школах учнів під час опанування оновленої дисципліни "Захист України" розподілятимуть не за статтю, а за кількістю осіб.

Відповідне рішення ухвалили в Міністерстві освіти і науки.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада України підтримала скасування гендерного розподілу під час вивчення цього предмета, відтепер ці зміни запровадили у сфері освіти.

За новими правилами, учнів та учениць 10-11 класів для опанування дисципліни "Захист України" розподілятимуть на групи за кількістю осіб – від 8 до 15 школярів у кожній.

У МОН вважають, що такий підхід допоможе краще опанувати практичні навички у межах програми предмета.

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"Ці зміни дадуть змогу вчителям більше зосередитися на практичному навчанні в менших групах, а учням – незалежно від статі опанувати базові навички для життя, самозахисту та формування оборонної свідомості", – пояснили там.

Оновлена програма дисципліни складається з 10 модулів. У МОН стверджують, що вона насамперед спрямована на "розвиток практичних умінь".

Під час занять старшокласників навчатимуть, зокрема:

домедичної допомоги;

навичок управління безпілотниками;

тактичної медицини;

радіозв’язку та іншим сучасним технологіям.

Заняття проводитимуть відмінно, від інших шкільних дисциплін – замість 45-хвилинних уроків буде один навчальний день щомісяця.

З цією метою в громадах створюють спеціальні навчальні осередки, в межах яких навчатимуться одночасно учні з кількох шкіл.

Раніше для закупівлі обладнання у осередки уряд виділив 1,64 мільярда гривень. Зокрема, для облаштування планують закупити інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, навчальні тири, аптечки та симуляції управління дронами.

Крім того, програма має на меті допомогти українським школярам "розвинути емоційну стійкість", а також навички діяти за екстремальних умов, говорять у відомстві.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що з 2027 року оновлена програма "Захист України" також стане основою для профільного навчання. Йдеться про те, що учні зможуть обирати окремі модулі дисципліни для поглибленого вивчення.

Нагадаємо, у травні 2024 року МОН створило нову програму дисципліни "Захист України", шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету ознайомлюватимуть спеціально навчені тренери.

Тренінги для тренерів проводять, зокрема представники бригади спеціального призначення "Азов", фахівці OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.