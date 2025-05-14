У Раді заборонили держзрадникам усиновлювати дітей

У Верховній Раді в цілому ухвалили законопроєкт №10298, що розширює коло людей, які не можуть усиновлювати дітей. Зокрема заборону наклали на українців, яких засудили за державну зраду чи глорифікацію російських військових.

"За" проголосували 252 парламентарі, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ вносить зміни до статей Сімейного кодексу України, розширюючи коло людей, які не можуть бути всиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними батьками або батьками-вихователями.

Зокрема йдеться про українців, яких притягли до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Також усиновити дитину більше не зможуть ті, кого засудили за злочини проти основ національної безпеки, зокрема:

РЕКЛАМА:

державну зраду;

колабораційну діяльність;

пособництво державі-агресору;

виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ та глорифікація її учасників.

У пояснювальній записці йдеться, що зміни мають не допустити до всиновлення людей, які "ставлять під загрозу право України на незалежність".

"Якщо людина займається колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагандує та сприяє розв’язуванню війни, вона не може виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини", – вважають автори законопроєкту.

Читайте також : Як усиновити дитину під час війни? Що треба знати і з чого почати

Вони зауважили, що в Україні більшість випадків домашнього насильства карають адміністративним стягненням. Однак досі заборона всиновлювати дітей стосувалася тих, кого притягували до кримінальної відповідальності.

"Виникає ризик, що дитина буде передана на виховання до людини, яка піддавалась адміністративному стягненню за вчинення домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Держава не має права ризикувати життям та здоров’ям дитини, передаючи її на виховання кривднику", – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні змінили правила усиновлення дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. За новим порядком дитину можуть забрати в нову родину ще до відповідного вироку суду.