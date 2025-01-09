Загиблі через війну не можуть бути донорами: Верховна Рада змінила правила трансплантації органів

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9558, яким внесла зміни до порядку проведення трансплантацій в Україні.

Відтепер українці, які загинули під час бойових дій, не зможуть бути посмертними донорами органів та інших анатомічних матеріалів. Йдеться, зокрема, про військовослужбовців.

"За" проголосували 254 парламентарії, повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше законодавство забороняло бути посмертними донорами військовим і цивільним, які загинули внаслідок війни, але лише на території Донецької та Луганської областей.

У пояснювальній записці автори законопроєкту зауважили, що метою ініціативи є запобігання маніпуляціям і ворожій пропаганді щодо трансплантації в Україні.

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"Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам і ворожій пропаганді.

Такі прояви інформаційно війни завдають шкоди позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це в свою чергу зможе загальмувати розвиток такого життєрятуючого метода лікування як трансплантація", – йдеться у документі.

Також зміни передбачають створення Національного транспланталогічного комітету. На цей орган покладуть завдання з координації та впорядкування діяльності у сфері пересадки органів, тканин та клітин.

Законопроєктом запровадили новий статус – екстреності трансплантації за медичними показаннями. Відтак консиліум лікарів зможе надавати оцінку невідкладності пересадки органів.

Автори проєкту ініціювали порядок трансплантації органів, тканин і клітин за принципом "доміно", коли фахівці пересаджують матеріали від одного пацієнта до іншого в межах однієї складної процедури.

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Очікується, що це допоможе оптимізувати розподіл органів, а пацієнти із серйозними захворюваннями зможуть отримати необхідну операцію в найкоротший строк.

Крім того, законопроєкт вдосконалює порядок:

перевірки інформації про серйозні випадки несприятливої реакції та підозри та них у сфері трансплантації;

розгляду скарг або звернень медзакладів, що проводять трансплантацію;

визначення придатності анатомічних матеріалів для пересадки та їхнього вилучення.

Раніше ми розповідали, хто може пожертвувати свої органи для трансплантації та як це зробити, а також як в Україні розподіляють органи для пересадки.