Ляшко: За 10 років можуть зупинитися трансплантації, а пневмонія – стати невиліковною

Через 10 років в Україні можуть припинитися трансплантації, а пневмонія стане невиліковною.

Причина – у неконтрольованому вживанні антибіотиків, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, формування стійкості до антибіотиків є глобальною проблемою. В Україні вона перебуває у топі питань, які стосуються громадського здоров’я.

Ляшко зазначає, що ця тема ще більше посилилася під час пандемії COVID-19, коли люди через необізнаність лікували вірусне захворювання антибіотиками.

Поглиблює проблему і повномасштабна війна. Наразі багато українців зазнають поранень. Під час евакуаційного маршруту пацієнт може пройти 5-6 лікарень.

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"Це призводить до того, що він стикається з великою кількістю "флори". Питання інфекційного контролю у лікарнях не завжди є у пріоритеті. При масованих ракетних обстрілах або масових надходженнях з поля бою є великих наплив людей, яким пріоритетно треба врятувати життя. Це призводить до того, що все більше з’являється інфекцій, стійких до антибіотиків", – пояснює Віктор Ляшко.

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За його словами, ця стійкість розвивається в мікроорганізмах. Вони можуть жити в людині й ніяк не проявлятися. У разі зниження імунітету, мікроорганізми з умовно патогенних стають патогенними. Якщо приймати антибіотики не за призначенням лікаря, вони сформують стійкість до препаратів, які наступного разу вже не подіють.

"Антибіотики – це не цукерки. Це не пігулки, які можна профілактично випити, бо десь щось зачухалося чи засвербіло у носі. Антибіотики вживаються виключно за призначенням лікаря.

Коли ми ввели електронний рецепт на препарати на відпуск цих препаратів – це було не бажання обмежити доступ. Це для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому", – зауважив міністр.

Він наголошує, що якщо зараз "зневажливо ставитися до антибіотиків", через 10 років у країні може зупинитися трансплантація, бо не буде чим лікувати ускладнення. Крім того, пневмонія може стати невиліковною та є ризик повернення інфекцій, "про які ми вже забули".

Ляшко додав, що важливо дотримуватися всіх рекомендацій медиків – дози та тривалості вживання препаратів.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, які хвороби не лікують антибіотиками.