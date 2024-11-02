Міноборони вперше надало медзакладу статус центру реінтеграції військових: що це означає
Міністерство оборони України вперше надало закладу охорони здоров’я статус Центру реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців.
Центр розташований в одному з центральних регіонів країни, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим, які повернулися з російського полону. Крім того, там захисники зможуть отримати допомогу в отриманні довідок та відновленні документів.
"Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок", – додає Рустем Умєров.
За його словами, Міноборони також отримало перші пропозиції та побажання від військовослужбовців та медичного персоналу закладу.
"Наш обов’язок – подбати про тих, хто жертвує своїм здоров’ям та життям задля захисту України", – зауважив міністр оборони.
Раніше ми розповідали, яку допомогу та пільги можуть отримати військовослужбовці та цивільні люди, яких вдалося повернути з російського полону.