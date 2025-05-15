В Україні запускають мережу стартап-шкіл для студентів: на базі яких вишів вони працюватимуть

Міністерство освіти і науки оголосило про створення в Україні мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів. Її створюють на базі закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили у відомстві.

"Учасники мережі надають фінансові, консалтингові, маркетингові, освітні, юридичні та інформаційно-комунікаційні послуги з метою комерціалізації науково-технічних прикладних результатів, створення інноваційної продукції та формування стартап-екосистеми в Україні", – пояснюють у відомстві.

Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців – усіх, хто має ідеї для створення наукових стартапів.

Стартап-школи надаватимуть інноваторам:

експертну й менторську підтримку;

доступ до інфраструктури;

інструменти для залучення фінансування;

практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.

Мета ініціативи – розвивати підприємництво, пов’язане з наукою, комерціалізувати результати наукових досліджень та підтримувати технологічний розвиток України.

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До мережі вже приєдналися 23 вищі навчальні заклади, зокрема:

Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Київський академічний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Сумський державний університет;

Національний університет "Одеська політехніка";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Український католицький університет;

Київська школа економіки;

Національний університет "Львівська політехніка";

Державний університет "Житомирська політехніка";

SET University;

Одеський національний економічний університет;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний університет "Запорізька політехніка";

Криворізький національний університет;

Вінницький національний аграрний університет;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Миколаївський національний аграрний університет;

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

У МОН додають, що долучитись до ініціативи можуть інші університети й наукові установи. Для цього їм необхідно заповнити анкету.

Заявку розгляне Рада МОН з розвитку інновацій, а заклад отримає рішення щодо приєднання до мережі на зазначену в анкеті електронну адресу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд виділив 500 мільйонів гривень на оновлення кабінетів з природничих дисциплін у рамках підготовки до реформи профільної старшої школи.