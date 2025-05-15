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В Україні запускають мережу стартап-шкіл для студентів: на базі яких вишів вони працюватимуть

Тетяна Бугаєнко — 15 травня, 11:33
В Україні запускають мережу стартап-шкіл для студентів: на базі яких вишів вони працюватимуть
Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців
nd3000/Depositphotos

Міністерство освіти і науки оголосило про створення в Україні мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів. Її створюють на базі закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили у відомстві.

"Учасники мережі надають фінансові, консалтингові, маркетингові, освітні, юридичні та інформаційно-комунікаційні послуги з метою комерціалізації науково-технічних прикладних результатів, створення інноваційної продукції та формування стартап-екосистеми в Україні", – пояснюють у відомстві.

Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців – усіх, хто має ідеї для створення наукових стартапів.

Стартап-школи надаватимуть інноваторам:

  • експертну й менторську підтримку;
  • доступ до інфраструктури;
  • інструменти для залучення фінансування;
  • практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.

Мета ініціативи – розвивати підприємництво, пов’язане з наукою, комерціалізувати результати наукових досліджень та підтримувати технологічний розвиток України.

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До мережі вже приєдналися 23 вищі навчальні заклади, зокрема:

  • Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  • Київський академічний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Національний університет "Одеська політехніка";
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Український католицький університет;
  • Київська школа економіки;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Державний університет "Житомирська політехніка";
  • SET University;
  • Одеський національний економічний університет;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
  • Національний університет "Запорізька політехніка";
  • Криворізький національний університет;
  • Вінницький національний аграрний університет;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  • Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Миколаївський національний аграрний університет;
  • Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

У МОН додають, що долучитись до ініціативи можуть інші університети й наукові установи. Для цього їм необхідно заповнити анкету.

Заявку розгляне Рада МОН з розвитку інновацій, а заклад отримає рішення щодо приєднання до мережі на зазначену в анкеті електронну адресу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд виділив 500 мільйонів гривень на оновлення кабінетів з природничих дисциплін у рамках підготовки до реформи профільної старшої школи.

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