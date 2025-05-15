В Україні запускають мережу стартап-шкіл для студентів: на базі яких вишів вони працюватимуть
Міністерство освіти і науки оголосило про створення в Україні мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів. Її створюють на базі закладів вищої освіти та наукових установ, повідомили у відомстві.
"Учасники мережі надають фінансові, консалтингові, маркетингові, освітні, юридичні та інформаційно-комунікаційні послуги з метою комерціалізації науково-технічних прикладних результатів, створення інноваційної продукції та формування стартап-екосистеми в Україні", – пояснюють у відомстві.
Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців – усіх, хто має ідеї для створення наукових стартапів.
Стартап-школи надаватимуть інноваторам:
- експертну й менторську підтримку;
- доступ до інфраструктури;
- інструменти для залучення фінансування;
- практичні можливості для розвитку бізнес-навичок.
Мета ініціативи – розвивати підприємництво, пов’язане з наукою, комерціалізувати результати наукових досліджень та підтримувати технологічний розвиток України.
До мережі вже приєдналися 23 вищі навчальні заклади, зокрема:
- Державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Київський академічний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Сумський державний університет;
- Національний університет "Одеська політехніка";
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Український католицький університет;
- Київська школа економіки;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- SET University;
- Одеський національний економічний університет;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Національний університет "Запорізька політехніка";
- Криворізький національний університет;
- Вінницький національний аграрний університет;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Миколаївський національний аграрний університет;
- Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.
У МОН додають, що долучитись до ініціативи можуть інші університети й наукові установи. Для цього їм необхідно заповнити анкету.
Заявку розгляне Рада МОН з розвитку інновацій, а заклад отримає рішення щодо приєднання до мережі на зазначену в анкеті електронну адресу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд виділив 500 мільйонів гривень на оновлення кабінетів з природничих дисциплін у рамках підготовки до реформи профільної старшої школи.