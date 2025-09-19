У 2025 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах

Виші в Україні можуть прийняти більше студентів, ніж є охочих

Кількість місць на бакалаврат у закладах вищої освіти в Україні перевищує реальну кількість студентів. Зокрема цьогоріч виші готові були прийняти 429 тисяч абітурієнтів, тоді як заяви на вступ подали лише близько 200 тисяч осіб.

Директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров в ефірі Єдиного телевізійного марафону пояснив, що така ситуація є наслідком демографічної кризи, яка почалася багато років тому.

"Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по пів мільйона людей на рік. І так кількість місць, яка на той час була обладнана і підготовлена закладами вищої освіти скорочується, але скорочується доволі повільно. Тому дійсно маємо надлишок фізичних місць", – зазначив Шаров.

За його словами, наразі до середини жовтня багато закладів вищої освіти добирають вступників.

"Але цих 400 тисяч ніхто не набере, цих вступників просто фізично немає. Треба розуміти, що загальна кількість можливостей ЗВО вже достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. В принципі це особливість не тільки України", – сказав посадовець.

Окрім того, Олег Шаров переконаний, що цей дисбаланс не шкодить державному бюджету, оскільки бюджетне замовлення формується відповідно до реальної кількості абітурієнтів і демографічної ситуації в країні, а не на основі загальної кількості місць, які можуть запропонувати виші.

