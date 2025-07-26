Навчалася в українській школі онлайн: в Україну повернули підлітку, яка 3 роки прожила в Росії

В Україну повернулася дівчина-підліток родом з Маріуполя, яка три роки прожила в Росії. Там вона продовжувала навчатися в українській школі онлайн.

Про це розповіли у Bring Kids Back UA.

Дівчина разом із родиною виїхала з Маріуполя у 2022 році, коли місто опинилося під окупацією. Навіть перебуваючи у небезпечному та ворожому середовищі в РФ, вона продовжувала навчатися в українській школі онлайн.

"Ще до свого повноліття вона почала готувати план повернення на батьківщину – і їй нарешті вдалося реалізувати його. Сьогодні вона вже у безпеці на території вільної України", – кажуть в гуманітарній програмі.

Повернення дівчини стало можливим завдяки роботі Bring Kids Back UA та сприяння команди Helping to Leave.

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"Ми не зупинимося, поки кожна дитина та кожен підліток не повернуться додому, туди, де на них чекають", – зазначають у Bring Kids Back UA.

Раніше з окупації вдалося повернути групу українських дітей. Серед них – 5-річний хлопчик, якого забрали від матері й вивезли до РФ, а також юнак, у якого на тлі російського загарбання виникли психологічні проблеми.