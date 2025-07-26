Навчалася в українській школі онлайн: в Україну повернули підлітку, яка 3 роки прожила в Росії
В Україну повернулася дівчина-підліток родом з Маріуполя, яка три роки прожила в Росії. Там вона продовжувала навчатися в українській школі онлайн.
Про це розповіли у Bring Kids Back UA.
Дівчина разом із родиною виїхала з Маріуполя у 2022 році, коли місто опинилося під окупацією. Навіть перебуваючи у небезпечному та ворожому середовищі в РФ, вона продовжувала навчатися в українській школі онлайн.
"Ще до свого повноліття вона почала готувати план повернення на батьківщину – і їй нарешті вдалося реалізувати його. Сьогодні вона вже у безпеці на території вільної України", – кажуть в гуманітарній програмі.
Повернення дівчини стало можливим завдяки роботі Bring Kids Back UA та сприяння команди Helping to Leave.
"Ми не зупинимося, поки кожна дитина та кожен підліток не повернуться додому, туди, де на них чекають", – зазначають у Bring Kids Back UA.
Раніше з окупації вдалося повернути групу українських дітей. Серед них – 5-річний хлопчик, якого забрали від матері й вивезли до РФ, а також юнак, у якого на тлі російського загарбання виникли психологічні проблеми.