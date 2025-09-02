З окупації та РФ повернули групу дітей віком від 3 місяців до 18 років

Сьогодні всі ці діти вже у вільній Україні поруч із рідними

До України з тимчасово окупованих територій та Росії повернули ще одну групу дітей та двох молодих людей віком від 3 місяців до 18 років.

Вони перебували під постійним психологічним тиском та у фізичній небезпеці.

Про це повідомили в Bring Kids Back UA та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Усі неповнолітні, які перебували на ТОТ та в РФ, були змушені відвідувати російську школу. Деяких навіть попри юний вік намагалися ставити на військовий облік, а їхнім родинам погрожували позбавленням батьківських прав.

"Серед тих, хто вже на підконтрольній території України, – матір із 15-річною донькою. Вони втратили дім та документи через постійні обстріли окупантів. Дівчинка не могла відвідувати українську школу онлайн, а мати щодня боялася за її життя. Завдяки спільним зусиллям сьогодні ця родина у безпеці", – розповідає омбудсмен.

Також вдалося успішно організувати виїзд дитині з інвалідністю, яка роками залишалася на окупованій території під опікою родичів. Евакуйований хлопчик не мав ні ліків, ні необхідного медичного нагляду.

"Він потребує невідкладного лікування та постійного догляду. Тепер за ним дбатиме його мама, з якою вони були роз’єднані", – каже Лубінець.

Крім того, серед урятованих – мати з двома синами.

"Російська влада депортувала їх, забравши українські документи. Родина опинилася без елементарних умов для життя: коштів, одягу та їжі. Вони двічі намагалися самотужки повернутися додому, але лише з третьої спроби змогли повернутися в Україну", – зазначили в ініціативі.

"Для них це стало завершенням багаторічного життя в атмосфері постійного страху й тиску, коли окупанти примушували ходити до російських шкіл, погрожуючи та шантажуючи їхніх батьків", – розповіли в Bring Kids Back UA.

Раніше в Україну повернули 17-річну дівчину, яка мріяла навчатись в українському виші. Під окупацією Ксенія та її мама прожили три роки.