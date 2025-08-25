Жили у розлуці з рідними: повернули ще трьох дітей з окупації, а також вивезеного до РФ юнака
До України повернули трьох дітей з окупованих територій та молодого хлопця, якого незаконно вивезли до Росії.
Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.
Повернутим дітям – від 6 до 15 років.
Вони довгий час жили у розлуці з рідними: хтось залишився без батьківського піклування, інші не могли бачитися з батьками через окупацію та небезпечні маршрути виїзду.
Молодий хлопець на момент повномасштабного вторгнення перебував в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Його незаконно вивезла спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Росії.
Нагадаємо, в Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули молоду пару з немовлям.
Також вдалося вивезти двох дівчат-підліток. Обидві школярки зберегли українську ідентичність попри роки тиску, страху та ізоляції.