Жили у розлуці з рідними: повернули ще трьох дітей з окупації, а також вивезеного до РФ юнака

З окупації повернули трьох дітей та молодого хлопця

До України повернули трьох дітей з окупованих територій та молодого хлопця, якого незаконно вивезли до Росії.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Повернутим дітям – від 6 до 15 років.

Вони довгий час жили у розлуці з рідними: хтось залишився без батьківського піклування, інші не могли бачитися з батьками через окупацію та небезпечні маршрути виїзду.

Молодий хлопець на момент повномасштабного вторгнення перебував в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Його незаконно вивезла спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Росії.

