Усі розділи
Підтримати УП

Жили у розлуці з рідними: повернули ще трьох дітей з окупації, а також вивезеного до РФ юнака

Альона Павлюк — 25 серпня, 14:54
Жили у розлуці з рідними: повернули ще трьох дітей з окупації, а також вивезеного до РФ юнака
З окупації повернули трьох дітей та молодого хлопця
oksana_nazarchuk/Depositphotos

До України повернули трьох дітей з окупованих територій та молодого хлопця, якого незаконно вивезли до Росії.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Повернутим дітям – від 6 до 15 років.

Вони довгий час жили у розлуці з рідними: хтось залишився без батьківського піклування, інші не могли бачитися з батьками через окупацію та небезпечні маршрути виїзду.

Молодий хлопець на момент повномасштабного вторгнення перебував в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Його незаконно вивезла спершу на тимчасово окуповану територію, а потім до Росії.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, в Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули молоду пару з немовлям.

Також вдалося вивезти двох дівчат-підліток. Обидві школярки зберегли українську ідентичність попри роки тиску, страху та ізоляції.

Читайте також :
Депортація як зброя: трагічна доля дітей з Олешківського інтернату
Реклама:

Головне сьогодні