Мріяла навчатись в українському виші: в Україну з окупованих територій повернули 17-річну дівчину

Дівчина хоче будувати своє майбутнє в Україні (фото ілюстративне)

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 17-річну дівчину, яка мріяла навчатись в українському виші.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Під окупацією Ксенія та її мама прожили три роки.

Її старша сестра на той час уже перебувала на підконтрольній Україні території, оскільки їй вдалося виїхати раніше.

Попри все Ксенія продовжувала навчання онлайн в українській школі, адже з дитинства мріяла вступити до українського вишу.

"Після невдалої спроби вирватися з окупованої території її сестра звернулася по допомогу. Завдяки злагодженій роботі команди Української мережі за права дитини вдалося підготувати необхідні документи, розробити безпечний маршрут та організувати супровід", – йдеться у повідомленні.

Дівчина отримала змогу нарешті зустрітись зі своєю старшою сестрою.

Наразі Ксенія готується вступати до українського вишу та мріє, щоб мама також змогла повернутися з окупації і бути поруч.

