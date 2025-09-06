"Пережили утиски, примус та нав'язування пропаганди": з окупації повернули велику групу дітей

До України повернули велику групу дітей, які понад три роки прожили під окупацією. Там їм довелося зазнати утисків, примусу та навʼязування російської пропаганди.

Над їхнім порятунком працювали команди Bring Kids Back UA та Save Ukraine, які й розповіли історії дітей.

Серед повернутих дітей – 14-річна Юлія та 9-річна Єва. У дівчат в окупації раптово померла мама, і вони залишилися сиротами. Родичі намагалися оформити опіку, однак "влада" затягувала процес під надуманими приводами, аби відправити дітей до інтернату. Лише завдяки втручанню повнолітньої сестри Таміли дівчат вдалося вивезти в безпечне місце.

"9-річна Яринка і 13-річний Макар за три роки окупації встигли відчути на собі усі методи російської освіти: щоранку – гімн РФ, щотижня – "разговори о важном", щосвята – малюнки та листи російським військовим. На уроки до дітей приходили солдати, які демонстрували зброю та дрони.

Відмовитися від усього цього діти не могли, адже батькам погрожували вилучити дітей. Однак сімʼї все одно довелося пережити приниження: коли батькам вручали російські паспорти, то змусили їх читати присягу на камеру", – розповіли в Bring Kids Back UA та Save Ukraine.

Повернути вдалося також 17-річного Давида. Хлопець – із віруючої родини. Навіть під час окупації його батьки продовжували збирати громаду: батько возив людей із сусідніх сіл, проповідував і проводив причастя.

Сам Давид із сестрою змушені були навчатися в російській школі, де від дітей вимагали брати участь у військовій грі "Зарніца". Коли мати не пустила їх на цей захід, її викликали на збори та публічно принижували. Останньою краплею для родини стало те, що, попри проблеми з серцем, Давида поставили на військовий облік.

"На щастя, усі вони змогли виїхати на свободу. Сьогодні всі вони проходять реабілітацію, отримують допомогу з документами та психологічну допомогу і підтримку", – розповідають рятівники.

Раніше до України з тимчасово окупованих територій та Росії повернули ще одну групу дітей та двох молодих людей.