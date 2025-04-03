Скільки українських дітей навчаються на тимчасово окупованих територіях? Результати звіту

На тимчасово окупованих Росією територіях проживають приблизно 1,6 мільйона дітей – це майже кожен п'ятий український школяр.

Про це йдеться у звіті організації "Центр громадянської просвіти "Альмеда", повідомила його очільниця Марія Суляніна в ході презентації результатів дослідження.

За її словами, інформація про кількість дітей, які залишаються на тимчасово окупованих частинах України, орієнтована. Відтак для підрахунків фахівці організації використовують дані РФ та окупаційної влади.

Аналітичний звіт показав, що станом на 2025 рік орієнтовано 16% українських дітей шкільного віку навчаються в окупації.

Марія Суляніна зауважила, що діти в окупованих регіонах систематично зазнають тиску, що підтверджують дані з 2014 року. Керівниця "Альмеди" додала, що з року в рік ситуація "лише погіршується".

РЕКЛАМА:

Фахівці відзначили, що російська політика щодо дітей на окупованих територіях має декілька патернів, зокрема викорінення всього українського. До прикладу, в Криму погіршилася ситуація із вивченням української мови. Якщо у 2014 році всі школярі вивчали державну, то тепер таких учнів лише 0,5% за даними окупаційної влади. Схожі тенденції відстежують в інших регіонах, які захопила РФ.

"Методологія обмежена, бо ми посилаємося на дані окупаційної влади. Коли ми перевіряємо цю інформацію, то бачимо, що реального доступу до мови немає. Тобто навіть ті цифри виявляються фактично ще нижчими", – пояснила голова громадської організації.

Марія Суляніна зауважила, що російська влада також впроваджує мілітаризацію освіти на тимчасово окупованих територіях. Прикладом такої політики є відкриття "кадетських класів", які повсюдно з'являються на всіх захоплених територіях. Їхня кількість становить:

АР Крим – 260 класів;

Луганська область – 86;

Запорізька область – 13;

Херсонська область – 9;

Донецька область – невідомо.

Особливість "кадетських класів" в окупаційних школах полягає в тому, що школярів з першого класу готують до військової справи

"Їм будують лише одну траєкторію майбутнього – вони мають стати або військовими або частиною силових структур Російської Федерації", – додала Суляніна.

Фото: “Центр громадянської просвіти “Альмеда”

Фахівці "Альмеди" вважають, що цьогоріч кількість таких класів можуть лише збільшити, зважаючи на те, що 2025 рік в Росії оголосили роком "Защитника Отечества".

Крім того, росіяни активно займаються розвитком "молодіжної політики", яка охоплює рухи та заходи для юнацтва, спрямовані на русифікацію українських дітей.

У громадській організації звернули увагу на те, що у РФ значно зросли витрати на цю сферу. Якщо у 2014 році на молодіжну політику виділяли 0,71 мільярда рублів, то в цьогоріч – 70,9 мільярда.

За даними окупаційних адміністрацій, останніми роками кількість українських дітей, залучених до руху "Юнармія", збільшилася на тисячі.

Фото: “Центр громадянської просвіти “Альмеда”

"Нам важливо звертати увагу на це, аби ми могли притягати до відповідальності [винних], впроваджувати належну відповідь з боку України, забезпечувати процеси реінтеграції та доступу дітей до української освіти. Також це допомагає показати, хто відповідальний за політику знищення ідентичності", – наголосила Марія Суляніна.

Раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на тимчасово окупованих територіях проживають майже 600 тисяч дітей. Серед них охочі навчатися в українських закладах освіти зазнають систематичного тиску.