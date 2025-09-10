Нарешті зустрівся з сестрою: в Україну з окупованих територій повернули 20-річного юнака

В Україну з окупованих Росією територій повернули 20-річного юнака.

Хлопець нарешті зустрівся з сестрою, яка раніше вирвалась з окупації, повідомили у ініціативі Bring Kids Back UA.

Юнак мешкав у селі, що опинилося під російською окупацією у перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу життя його родини перетворилося на постійний тиск та приниження, розповідають правозахисники.

"Окупанти змушували їх оформлювати паспорти РФ та інші документи, погрожували покараннями. Для оформлення документів родина була змушена неодноразово їздити до Криму, де почувалася беззахисною перед свавіллям", – йдеться у повідомленні.

Сестрі хлопця вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію. Юнакові ж залишатися під окупацією ставало дедалі небезпечніше: свободи було все менше, зростала загроза мобілізації.

"Під час однієї з поїздок до Криму він бачив, як росіяни нищать історичні пам’ятки та перетворюють їх на спотворені копії. Тоді він зрозумів: залишатися там – означає втратити не лише свободу, а й власну ідентичність", – розповідають волонтери.

Завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець пройшов складний, але безпечний маршрут та зміг виїхати з окупованих територій. Сьогодні він поруч із сестрою в Україні, де отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше з окупованих територій Україна повернула велику групу дітей, які понад три роки прожили під окупацією. Там їм довелося зазнати утисків, примусу та навʼязування російської пропаганди.