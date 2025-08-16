Жили в атмосфері постійного тиску і загроз: з окупованих територій повернули трьох підлітків

Серед дітей - 13-річна дівчинка, яка принципово не ходила в російську школу

В Україну повернули трьох підлітків, які прожили на окупованих Росією територіях понад три роки.

Діти перебували в атмосфері постійного тиску та загроз з боку російських окупантів, повідомили в ініціативі Bring kids back UA.

Одна з врятованих – 13-річна дівчинка, що мешкала з бабусею. Вона принципово не ходила до російської школи, бо там забороняли українську мову та змушували прославляти Росію.

"Для родини навіть звичайні розмови з представниками окупаційної влади були небезпечними", – пояснюють правозахисники.

Ще один врятований – 15-річний хлопець. Він ходив у російську школу, але паралельно таємно навчався в українській школі онлайн.

РЕКЛАМА:

Також до України повернули 16-річну дівчину, яка постійно зазнавала переслідувань за проукраїнську позицію. Підлітка отримувала погрози, її викликали на допити.

Після невдалої спроби виїхати самостійно вона звернулася по допомогу. Офіс Омбудсмена врегулював питання з документами, а волонтери з організації Helping to Leave підготували безпечний виїзд.

"Тепер усі троє – вдома, у вільній Україні. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову підтримку, щоб повернути відчуття безпеки, продовжити навчання й будувати своє майбутнє", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, кількома днями раніше Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій 17-річного хлопця. Він самостійно звернувся по допомогу.