"Жив у постійній тривозі": з окупації на підконтрольну Україні територію повернули 17-річного юнака

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій 17-річного хлопця. Він самостійно звернувся по допомогу.

Про це повідомляє Bring Kids Back UA.

17-річному Михайлові більшу частину свого життя довелося прожити в окупації, де небезпека і страх стали його реальністю. Російські військові постійно стежили за родиною хлопця, проводили регулярні перевірки та обшуки.

Залишаючись на рідній землі, Михайло мав бути дуже обережним із кожним словом, адже будь-який вислів міг стати причиною серйозних проблем для нього або його мами.

"Михайло жив у постійній тривозі через те, що його можуть мобілізувати до російської армії. До того ж, вдома було скрутне становище, тож ще в дитинстві він змушений був взяти на себе турботу про побут і допомогу матері", – розповіли в ініціативі Bring Kids Back UA.

РЕКЛАМА:

Батько та брат юнака живуть на підконтрольній Україні території, але говорити про це в окупації було небезпечно. Через це Михайло рідко спілкувався з татом, а всі спроби забрати його з окупації провалювалися через суворий контроль окупантів. Тож мрія возз'єднатися з родиною здавалася нездійсненною.

Коли ситуація стала критичною, Михайло сам звернувся по допомогу. Завдяки команді Української мережі за права дитини йому вдалося підготувати документи, розробити безпечний маршрут і забезпечити супровід під час виїзду.

"Зараз Михайло вже на вільній землі, з батьком та братом, отримує психологічну допомогу, оформлює документи і готується до довгоочікуваного нового життя – у безпеці та без страху", – зазначили представники ініціативи.

Нагадаємо, раніше в Україну повернули доньку загиблого бійця, яку окупанти хотіли відправити до російського інтернату, та двох юнаків, які хотіли жити і будувати своє майбутнє у вільній державі.