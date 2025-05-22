"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще девʼятьох дітей. На долі їхніх родин випали випробування.

Історії маленьких українців розповіли у Bring Kids Back UA та Save Ukraine – саме завдяки зусиллям цих команд діти опинилися на Батьківщині.

Серед тих, кого вдалося повернути, – сестри Ілона й Таміла (всі імена змінено з міркувань безпеки). Дівчата майже три роки не виходили з дому та не спілкувалися з ровесниками, бо їхні школу й дитсадок зруйнували ще в перші пів року повномасштабної війни.

Крім того, дитинство дівчат було затьмарене обстрілами, які не вщухали, постійним пересуванням бронетехніки та бродінням по вулицях п’яних російських військових.

17-річна Євгенія мало не померла через відсутність якісного медичного обслуговування на окупованих територіях – там швидка не виїжджає на виклики, а діагностичного обладнання в лікарнях немає.

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"Через це точний діагноз дівчині поставили лише під час екстреної операції. Не відомо, чи вижила б вона, якби потрапила на операційний стіл на пару годин пізніше", – розповідають у команді, яка працювала над поверненням дітей.

10-річного Артема з мамою російські військові серед ночі закрили в підвалі, поки його тата били в кімнаті. Причиною знущань стало те, що чоловік хотів захистити дружину від свавілля солдата.

"Після того випадку хлопчик часто плакав і не міг заснути вночі. У школі його змушували носити пілотку, співати гімн РФ і кричати "Слава Росії", а за слова "Слава Україні" викликали поліцію", – кажуть у Bring Kids Back UA та Save Ukraine.

15-річна Христина опинилася в інформаційній ізоляції та не могла здобувати освіту. Онлайн-уроки в українській школі вона не відвідувала через те, що росіяни глушили звʼязок, а в російський заклад віддавати доньку мама не хотіла.

Раніше в Україну з окупації повернули 15-річного хлопця, який мріяв возз’єднатися з батьком.