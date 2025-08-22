Їхнє життя було виживанням: в Україну з окупованої Херсонщини повернули молоду пару з немовлям

В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули молоду пару з немовлям.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

У ініціативі Bring Kids Back UA уточнюють, що батькам дитини по 20 років. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони жили у скруті та намагалися поєднувати навчання з підробітками.

У 2024-му в них народилася донька.

"Після окупації їхнє життя перетворилося на виживання: без світла, води та їжі. Замість радості батьківства – постійний страх і небезпека для дитини", – розповідають правозахисники.

РЕКЛАМА:

Врешті після народження дитини пара ухвалила рішення вирватися з окупації. Разом із ними виїхав і вісімнадцятирічний брат.

Наразі сімʼя перебуває у безпеці та отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат-підліток. Обидві школярки зберегли українську ідентичність попри роки тиску, страху та ізоляції.