"Майже не виходила з дому": з російської окупації вдалося повернути двох дівчат-підліток

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат-підліток. Обидві школярки зберегли українську ідентичність попри роки тиску, страху та ізоляції, розповіли в ініціативі Bring Kids Back.

Зокрема 16-річна Марія (ім’я змінено з міркувань безпеки) жила в окупації разом із мамою та бабусею. Дівчинка здобувала освіту в українській школі дистанційно і "майже не виходила з дому", аби її не примусили навчатися в російських закладах.

"Родина жила скрутно, Марія допомагала мамі й доглядала хвору бабусю. Її єдиною опорою було спілкування з друзями з вільної України та з-за кордону", – додали в організації.

Згодом дівчинка наважилася покинути окуповані території та переїхати до тата. При цьому її мамі довелося залишитися в окупації, аби доглядати за рідними.

"Сьогодні Марія у безпеці, поруч із татом і мріє знову обійняти маму", – додали в Bring Kids Back.

На підконтрольну Україні територію повернулася Аня, яка жила з батьком в окупації з 2022 року. Дівчина відвідувала російську школу, а також встигала на відмінно вчитися онлайн в українському закладі освіти.

В окупації дівчина відмовлялася від участі в "патріотичних" заходах, які організовувала РФ.

Нагадаємо, з окупації повернули групу з 12 дітей, зокрема дівчинку, матір якої майже місяць тримали в полоні та катували росіяни.