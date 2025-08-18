Пережили приниження і психологічний тиск: Україна повернула з окупації 12 дітей

В Україну з окупації повернули ще 12 дітей. За час повномасштабної війни вони пережили неабиякий психологічний тиск і приниження з боку російських загарбників.

Про це повідомили у ініціативі Bring Kids Back UA.

Один з врятованих – 17-річний Матвій. Хлопцю дивом вдавалося приховувати від окупантів, що він не навчається в російській школі. Військові кілька разів приходили до нього додому з обшуками і питали, чому Матвій досі не має паспорта РФ.

"На блокпостах постійно запитували, чому він не стоїть на військовому обліку і чи не хоче підписати контракт на службу в їхній армії", – розповідають правозахисники.

Ще один врятований – 12-річний Руслан – та його мама впродовж трьох років повномасштабної війни намагалися залишатися непоміченими для російських військових. Так сім'ї вдалося уникнути обшуків та перевірок.

Попри часті відключення електрики та перебої з інтернетом хлопчику зміг навчатися в українській онлайн-школі.

"Проблеми в родині виникли, коли у мами погіршилося здоровʼя і потрібно було їхати до лікарні, а без російських документів отримати медичну допомогу в окупації просто неможливо. До того ж окупанти почали ходити по дворах і перевіряти, чи всі діти ходять у школу.

Тож жінка вирішила не чекати, поки до них постукають у двері, та звернулася по допомогу", – йдеться у публікації.

Серед дітей, яких повернули в Україну, – 16-річний Артур та його 9-річна сестра Каміла. Їхнього тата забрали озброєні російські спецпризначенці, які увірвалися в будинок прямо серед ночі.

"Окупанти розбудили всю сімʼю: батьків поклали обличчям на підлогу, а дітей відвели в сусідню кімнату. Однак діти добре чули, як батька кинули щосили. А коли чоловіка забирали на підвал, на дітей навели автомати.

Через кілька днів мамі повернули татові речі, усі в крові та пропалені струмом. Побачивши той одяг, Артур зробив висновок, що батька катували на електричному стільці", – розповідають правозахисники.

Після того випадку мама майже не випускала дітей з дому, оскільки за родиною стежили.

Росіяни викрали також маму Даринки – ще однієї дівчинки з групи врятованих дітей. Окупанти забрали жінку просто біля дому і майже місяць тримали в полоні, де катували струмом.

Карали її за те, що вона допомогла друзям евакуювати своїх дітей. Коли жінку відпустили, її внесли до "чорного списку", тому вона ще довго не наважувалася виїжджати з окупації сама.

"На щастя, сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє. Дехто з цих дітей зміг обійняти своїх рідних після років розлуки", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше в Україну повернули трьох підлітків, які прожили на окупованих Росією територіях понад три роки.