В "Укрпошті" розповіли, від чого залежить якість доставлення повісток військовозобов'язаним

Національний оператор "Укрпошта" передав на доставлення понад 20 тисяч повісток для військовозобов’язаних.

Такі листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, розповів гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в етері "Українського радіо".

Керівник "Укрпошти" закликав українців з розумінням ставитися до повісток поштою та наголосив, що якість доставки корелюється з правильністю вказаної адреси у системі "Резерв+" або "Оберіг".

"Якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса – Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити", –додав Смілянський.

Також гендиректор "Укрпошти" розповів, що особисті дані військовозобов'язаних захищені.

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"Чіткий контроль кожної повістки, вони всі номерні, вони захищені. Тобто це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, щодня відстежуємо", – сказав Смілянський.

Нагадаємо, 9 жовтня Кабмін ухвалив зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Відтепер пошта доставлятиме листи з позначкою "Повістка ТЦК" особисто адресату.

Якщо ж адресат відмовляється отримати рекомендований лист або його неможливо знайти за вказаною адресою, поштове відділення робить відповідну позначку в повідомленні про вручення.

Тоді лист вважатиметься офіційно врученою вимогою. Детальніше про зміни – читайте тут.

Раніше Смілянський розповідав, що повістки, які розсилають поштою, мають вигляд звичайного рекомендованого листа, який військовозобов'язаний отримує під підпис.