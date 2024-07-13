Капи для зубів, паспорт на імплант і 8 ковбас: в УЗ розповіли, що українці забувають у поїздах

Більшість забутих під час мадрівок залізницею речей повертаються до своїх власників

Упродовж першого півріччя 2024 року залізничники отримали від пасажирів понад 8 тисяч звернень із проханням знайти загублені речі. Крім поширених втрат, як-от телефони, гаманці та документи, українці часом залишали в транспорті більш оригінальні предмети.

За розрахунками "Укрзалізниці", близько 70% забутих під час мандрівники речей повертають їхнім власникам. Серед найбільш цікавих предметів, які українці залишали цього року, були:

іграшковий олень заввишки 120 сантиметрів;

пакет з вісьмома палками ковбаси;

торти;

паспорт на імплант;

відро полуниці;

смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.

Також провідники часто знаходять різноманітні капи для зубів. Як кажуть у пресслужбі перевізника, їх залишають із "неймовірною регулярністю".

"Тож перед закінченням поїздки радимо подивитися, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді", – зазначають залізничники.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо втраті речі запобігти все ж не вдалося, можна заповнити форму, аби працівники "Укрзалізниці" змогли оперативно відшукати та повернути її.

Нагадаємо, наприкінці травня залізничники надіслали в подарунок маленькому пасажиру УЗ нового м’якого зайчика – на заміну загубленій улюбленій іграшці.

"Привіт, друже! Ми зустріли твого Зайчика в одному з наших вагонів. Уявляєш, він вирішив помандрувати залізницею!

Не дивуйся, що він виглядає трішки інакше. Подорожі змінюють людей, а зайчиків – і поготів! Але всі зміни на краще! Тримай міцно тих, кого любиш", – написали тоді залізничники у листівці, яку додали до подарунка.