Скандал із колегіумом УКУ: у виші вдруге відреагували та перепросили за "невдалу комунікацію"

Адміністрація Українського католицького університету перепросила за "невдалу комунікацію" в колишньої студентки Параскеви Курочкіної, яка пішла з університету після відмови в проживанні в колегіумі через нібито емодзі з ЛГБТ-прапором у соцмережах.

У виші наголосили, що проживання забезпечують виключно учасникам програми "Християнська духовність у постмодерній добі". Там пообіцяли проаналізувати підходи до добору її учасників та покращити комунікацію щодо критеріїв зарахування.

Зауважимо, однією з двох частин програми є духовний розвиток, в межах якого студентками пропонують участь у літургіях, індивідуальний духовний супровід, а також реколекції.

"Будь-яка криза є ознакою, що система дає збій і що її треба покращувати. Тому насамперед ми уважно проаналізуємо наш процес розгляду і прийняття рішень щодо зарахування абітурієнтів на освітньо-формаційну програму "Християнська духовність у постмодерній добі".

Зокрема, є необхідність вдосконалити формат співбесіди з кандидатами. Ми також покращимо нашу комунікацію про критерії зарахування на цю програму" – йдеться в заяві університету.

Там також пояснили, що вимогами до студентів, які хочуть долучитися до освітньо-формаційної програми, є "свідоме бажання зростати і жити в Христі". Відтак комісія може відмовити в участі здобувачам освіти, які "не поділяють християнські цінності з принципу" і хочуть долучитися до програми заради проживання в колегіумі.

"Як католицький університет, в інституційних поглядах УКУ дотримується біблійного вчення про людину, яку Господь сотворив чоловіком і жінкою. Кожна людина є дитиною Божою, є безконечно цінною в Божих очах і заслуговує на пошану і визнання її Богом даної гідності. Це непросто втілити в життя, коли інша людина сповідує погляди, які суперечать євангельському вченню", – додали в адміністрації вишу.

Там назвали "повчальною" ситуацію навколо відмови колишній студентці у проживанні та закликали здобувачів освіти та працівників ще раз уважно ознайомитися зі світоглядними документами УКУ.

Про яку відмову студентці йдеться?

Днями режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньку, яка вступила до УКУ, відмовилися поселяти в колегіум через емодзі прапора ЛГБТ, який знайшли в одному з дописів у її соцмережах.

Мисткиня стверджує, що у виші запевняли – проживання забезпечують "усім з інших регіонів". Натомість за 12 днів до початку навчання родина отримала лист із відмовою в поселенні.

"Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що "це все одно, що повісити російський прапор на своїй аватарці" – розповіла Наталка.

Зрештою Параскева забрала документи з університету та вступила до Києво-Могилянської академії.

Згодом адміністрація вишу відреагувала на заяви Ворожбит, опублікувавши текст листа ректора із відповіддю колишній студентці. У ньому зокрема йшлося, що при відборі на програму, яка дозволяє проживання в колегіумі, враховують розуміння цінностей УКУ, а також знання та готовність дотримуватися правил проживання.