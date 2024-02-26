Смертельний сироп від кашлю: в Узбекистані ув’язнили 23 людей, через яких померли діти

Суд в Узбекистані засудив до тюремного ув’язнення 23 осіб, причетних до смерті 68 дітей, які вживали сироп від кашлю індійської компанії Marion Biotech.

Раніше було відомо про смерть 65 дітей, однак минулого місяця ташкентські прокурори оновили дані і з’ясували, що їх насправді було більше, пише Reuters.

Обвинуваченим, серед яких один громадянин Індії, загрожувало позбавлення волі на строк від двох до 20 років. Їх визнали винними в ухиленні від сплати податків, продажу неякісних або фальсифікованих ліків, зловживанні службовим становищем, недбалості, підробці документів і хабарництві.

Сінгх Рагвендра Пратар, виконавчий директор компанії Quramax Medical, яка продавала в Узбекистані ліки компанії Marion Biotech, був засуджений до найдовшого терміну ув’язнення – 20 років.

Колишнім високопосадовцям, які були відповідальними за ліцензування ліків, теж присудили тривалі терміни.

Крім того, суд постановив кожній сім’ї загиблої дитини, а також родинам тих малюків, які внаслідок вживання сиропу набули інвалідність, виплатити грошову компенсацію у розмірі 80 тисяч доларів.

Батьки інших восьми дітей, які також постраждали від цього препарату, отримають від 16 до 40 тисяч доларів. Ці гроші стягнуть із семи засуджених, йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, історія бере свій початок ще в 2022 році. Саме тоді виявили зв’язок між дитячими смертями та вживанням сиропу. Через них померло приблизно 300 дітей на різних континентах.

Тоді Всесвітня організація охорони здоров'я попереджала про те, що чотири сиропи від кашлю індійської компанії Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили токсичні речовини – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Тестування показали, що у ньому міститься промисловий інгредієнт пропіленгліколь, який зазвичай використовують для виготовлення рідких мийних засобів, антифризів, фарб і покриттів та підвищення ефективності пестицидів. Рівень їхньої концентрації був надто високий.