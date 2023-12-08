Смертельний сироп від кашлю: отруйну речовину виявили у ліках на кількох континентах

Сиропи від алергії та кашлю, які містять отруйну речовину, що може спричиняти смерть у дітей, виявили у Північній і Південній Америках, Східному Середземномор'ї, Південно-Східній Азії та західній частині Тихого океану.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), пише Reuters.

Раніше ВООЗ пов'язувала смерть понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.

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Тепер у ВООЗ виявили також неякісні сиропи, які виготовила пакистанська компанія Pharmix Laboratories.

Вони містять критично високий вміст етиленгліколю – органічної сполуки, яку використовують у виробництві охолоджуючих рідин для двигунів авто (антифризів).

Рівень забруднення етиленгліколем у лікарських засобах коливається від 0,62% до 0,82%, тоді як допустимий – не більше 0,10%.

Під час планової перевірки на виробничих потужностях компанії Pharmix Laboratories, яку провело Управління з контролю за продуктами і ліками Мальдівських островів у листопаді цього року, отруйну речовину виявили в сиропі від кашлю Alergo.

Подальша перевірка, ініційована Управлінням з регулювання лікарських засобів Пакистану, показала, що низка інших лікарських продуктів фармкомпанії також містила етиленгліколь. Відомство дало вказівку Pharmix Laboratories припинити виробництво всіх пероральних рідких ліків.

Як повідомили у ВООЗ, отруйну речовину виявили у 23 партіях сиропів Алерго, Мукорид, Цинселл і суспензій Емідон та Улькофін.

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"Ці неякісні лікарські засоби є небезпечними, і їхнє використання, особливо у дітей, може призвести до серйозних побічних дій або смерті", – попередили у ВООЗ.

Нагадаємо, зв'язок між смертями дітей і ліками вперше виявили в жовтні 2022 року, коли ВООЗ розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Компанія Maiden заперечила, що її препарати стали причиною смертей у Гамбії, а індійський уряд заявив, що під час тестування сиропів не було виявлено жодного забруднення.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) також дійшли висновку, що сиропи від кашлю, ймовірно, можуть бути причиною смерті дітей у Гамбії.

Минулого року Індонезія припинила продаж усіх сиропів і рідких ліків після смерті майже 100 дітей і незрозумілого різкого зростання випадків гострого ураження нирок.

А у листопаді 2023 року в Індонезії суд довів зв'язок між смертями 200 дітей і сиропами від кашлю, винні отримали вирок.