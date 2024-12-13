В Японії обрали головний ієрогліф 2024 року, який означай "золото" та "гроші"

В Японії обрали ієрогліф, який символізує 2024 рік. Ним став знак, що означає "золото" або "гроші".

Це вже п’ята його перемога від започаткування опитування у 1995-му, повідомляє японський телерадіомовник NHK.

Кандзі – це запозичені та адаптовані китайські ієрогліфи, які використовуються у сучасній японській писемності.

Щорічне опитування, під час якого обирають кандзі року, проводиться у буддистському монастирі Кійомідзу в Кіото.

Кандзі-переможець означає "золото" або "гроші". За нього віддали голоси понад 12 тисяч людей з більш ніж 220 тисяч.

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За словами представника асоціації, що пропагує використання кандзі, ієрогліф обрали через велику кількість золотих медалей, які японські спортсмени завоювали на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі.

Також могла посприяти реєстрація золотих копалень на острові Садо як об'єкту Всесвітньої спадщини.

Водночас друге значення ієрогліфа – "гроші" – символізує низку проблем у суспільстві. Зокрема, йдеться про скандал з грошима, в який цьогоріч потрапила керівна партія Японії, серію пограбувань за участі людей, найнятих на "тіньові" підробітки, та вплив інфляції.

Нагадаємо, американський словник Merriam-Webster обрав слово 2024 року. Ним стало "polarization", що з англійської перекладається як "поділ на дві різко протилежні відмінності".