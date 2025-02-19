В Європі уповільнилося зростання тривалості життя: вчені пояснили, у чому причина

В Європі сповільнилися темпи збільшення тривалості життя. Причина у тому, що багато європейців погано харчуються, не ведуть активний спосіб життя та часто страждають від ожиріння.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Lancet Public Health, пише The Guardian.

Аналіз охоплює 16 країн Європейської економічної зони (Австрію, Бельгію, Данію, Грецію, Ісландію, Іспанію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Португалію, Фінляндію, Францію та Швецію) і Велику Британію (Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс)

У період з 1990 по 2011 роки середньорічний приріст тривалості життя складав 0,23 року. З 2011 по 2019 роки він знизився до 0,15 року.

Найбільшого зниження очікуваної тривалості життя зазнала Англія. Якщо раніше у цій країні середнє річне збільшення тривалості життя становило 0,25 року (з 1990 по 2011 роки), то між 2011 і 2019 роками цей показник впав до 0,07 року.

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Під час пандемії COVID-19 у 2019-2021 роках в усіх країнах, окрім Ірландії, Ісландії, Швеції, Норвегії, Данії та Бельгії, спостерігалося зниження очікуваної тривалості життя. Найбільше падіння відбулося в Греції та Англії.

Зростання очікуваної тривалості життя з 1990 по 2011 роки було зумовлене боротьбою з факторами ризику серцево-судинних захворювань і раку. Однак з 2011-го саме смертність від серцево-судинних захворювань стала ключовим чинником уповільнення.

Це також збіглося у часі зі збільшенням індексу маси тіла європейців і підвищенням рівня схильності до неправильного харчування та низької фізичної активності.

Найкраще зростання тривалості життя після 2011 року зберегли Норвегія, Ісландія, Швеція, Данія та Бельгія. Їхні показники не падали навіть під час пандемії.

Дослідники зазначили, що в країнах, які "найкраще підтримували зростання тривалості життя", було менше смертей від серцево-судинних захворювань і раку.

Водночас, як зазначив провідний автор дослідження та професор Медичної школи Норвіча Ніколас Стіл, Європа ще не досягла "природної стелі довголіття".

"Очікувана тривалість життя в основному відображає смертність у молодому віці, де ми маємо багато можливостей для зменшення ризиків і запобігання передчасній смерті", – додав він.

Нагадаємо, дослідження показало, що за минуле століття чоловіки виросли на вдвічі більше, ніж жінки, що збільшило різницю в рості між представниками різних статей.