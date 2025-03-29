У Кропивницькому чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство школярки

У Кропивницькому засудили до довічного увʼязнення обвинуваченого у вбивстві 16-річної школярки з села Суботці Кропивницького району.

Розгляд справи у судах тривав понад п'ять років – увесь цей час чоловік заперечував свою провину, повідомляє "Суспільне".

За словами прокурора, у суді дослідили 26 томів доказів, зокрема сліди крові й речі школярки в машині обвинуваченого, покази свідків і висновки експертиз. Однак чоловік наполягав, що докази проти нього сфальсифіковані.

Справу розглядали за участю трьох присяжних. Суд визнав чоловіка винним у вбивстві поєднаним зі зґвалтуванням, замаху на вчинення дій сексуального характеру та таємному викраденні чужого майна (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152, ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Йому призначили довічне позбавлення волі. Також він має сплатити 4 мільйони гривень відшкодування моральної шкоди матері загиблої дівчинки та понад 1 мільйон гривень за судові витрати.

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Засуджений сказав, що має намір оскаржувати рішення суду і готовий дійти до Європейського суду з прав людини.

Що відомо про справу

24 серпня 2018 року в селі Суботці Кропивницького району зникла 16-річна Діана Хріненко. Дівчина пішла на святкування Дня Незалежності та додому не повернулася. Її пошуки тривали пів року.

Як повідомляє "Суспільне", у березні 2019 року тракторист, який працював на полі за 12 кілометрів від Суботців, знайшок рештки тіла людини та фрагменти одягу. Три експертизи підтвердили, що рештки належать зниклій школярці.

Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали 13 серпня 2019 року в Польщі. Ним виявився житель сусіднього села Новотрепівка, на момент затримання йому було 28 років.