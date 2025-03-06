Усі розділи
Підтримати УП
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

На Житомирщині повідомили про підозру чоловікові, який зґвалтував свою 15-річну падчерку

Анна Коваленко — 6 березня, 15:58
На Житомирщині повідомили про підозру чоловікові, який зґвалтував свою 15-річну падчерку
Кривднику дитини загрожує до 12 років ув'язнення
Фото: Hirkophoto/Getty Images

На Житомирщині правоохоронці викрили 40-річного чоловіка, який зґвалтував свою 15-річну падчерку. Зловмиснику повідомили про підозру.

Випадок трапився в січні 2025 року, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Того дня житель Коростишівського району перебував у своєму помешканні. За даними правоохоронців, він зайшов до кімнати своєї падчерки та зґвалтував її, застосувавши до неї фізичне насильство.

Постраждала розповіла про це своїй матері, яка звернулася до місцевого відділення поліції.

Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дитини – злочин, передбачений частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА:
Читайте також :
Фотографа з Франківська звинуватили у розбещенні дітей і сексуальному насильстві: поліція перевіряє

Нападнику також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який розбещував малолітню дівчинку, з якою познайомився в інтернеті. Правоохоронці встановили, що зловмисник зустрівся з дитиною, відвіз її до лісосмуги, де вчинив розпусні дії, які зняв на відео.

Читайте також :
На Хмельниччині чоловік зґвалтував 12-річну дівчину з інвалідністю: суд призначив вирок
Реклама:

Головне сьогодні