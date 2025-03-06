На Житомирщині повідомили про підозру чоловікові, який зґвалтував свою 15-річну падчерку

Кривднику дитини загрожує до 12 років ув'язнення

На Житомирщині правоохоронці викрили 40-річного чоловіка, який зґвалтував свою 15-річну падчерку. Зловмиснику повідомили про підозру.

Випадок трапився в січні 2025 року, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Того дня житель Коростишівського району перебував у своєму помешканні. За даними правоохоронців, він зайшов до кімнати своєї падчерки та зґвалтував її, застосувавши до неї фізичне насильство.

Постраждала розповіла про це своїй матері, яка звернулася до місцевого відділення поліції.

Чоловікові повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дитини – злочин, передбачений частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Фотографа з Франківська звинуватили у розбещенні дітей і сексуальному насильстві: поліція перевіряє

Нападнику також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який розбещував малолітню дівчинку, з якою познайомився в інтернеті. Правоохоронці встановили, що зловмисник зустрівся з дитиною, відвіз її до лісосмуги, де вчинив розпусні дії, які зняв на відео.