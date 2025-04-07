Чи є клонування ефективним інструментом збереження видів тварин? Перший масштабний аналіз

Вчені вперше проаналізували історію клонування тварин і дійшли висновку, що воно є життєздатним інструментом збереження природи.

Попри поширену думку, такі тварини можуть мати нащадків, а тривалість їхнього життя – відповідає нормам.

Огляд досліджень опублікували у науковому журналі Animals, пише IFLScience.

Аналіз провела некомерційна природоохоронна організація Revive & Restore. Вчені дослідили клонованих особин 56 видів і підвидів.

Йдеться про коня Пржевальського, для клонування якого використали 40-річну заморожену ДНК, чорноногого тхора, бика гаура, макаки резус, європейського муфлона, трав’яної жаби та інших.

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Побутує думка, що через такий спосіб відтворення тварини є безплідними та мають обмежену тривалість життя. Однак 95% проаналізованих клонованих видів були фертильними. А 90% – відповідали нормі тривалості життя або перевищували її.

Також вчені кажуть, що розвиток технології стримує одноразовість зусиль. Крім того, через обмежену кількість тематичних досліджень існує хибне уявлення про те, що клонування є складним. Це відлякує потенційних інвесторів.

Науковці зазначають, що інвестиції в клонування можуть забезпечити унікальні можливості управління генетичним різноманіттям.

"Народження перших клонованих коня Пржевальського та чорноногого тхора у 2020 році були неймовірними моментами. Ми навіть не підозрювали, що подальша робота в рамках цих програм стане поворотною подією для історії природоохоронного клонування в цілому.

Ця технологія може принести таку користь видам, на яку жоден інший інструмент не здатний. Ми повинні вийти за рамки одноразових зусиль", – зазначив співавтор дослідження Роберт Візе з Музею природничих наук Північної Кароліни.

Нагадаємо, за даними Міжнародного союзу охорони природи, під загрозою зникнення наразі перебувають понад 45 тисяч тварин і рослин – від рептилій до слонів.