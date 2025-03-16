"Темпи зростають": у 2024 році рівень світового океану зріс більше, ніж прогнозували в NASA

Вчені стверджують, що рівень світового океану в 2024 році став найбільшим за останні кілька десятиліть

У 2024 році рівень води у світовому океані піднявся вище, ніж очікувалося. Науковці пов'язують це зі зміною клімату, яка спричиняє нагрівання води у світовому океані, що призводить до її розширення.

Про це йдеться в аналізі NASA, оприлюдненому ABC News.

Фахівці агентства дослідили супутникові дані і виявили, що у 2024 році глобальний рівень моря піднявся на 0,6 сантиметра. Це дещо більше, ніж прогнозували в NASA на цей рік (0,4 сантиметра приросту).

"Підвищення, яке ми спостерігали у 2024 році, було більшим, ніж ми очікували. Щороку зміни різні, але загальна тенденція очевидна – рівень океану продовжує зростати, і цей процес пришвидшується", – сказав Джош Вілліс, дослідник рівня моря з Лабораторії реактивного руху NASA.

Науковці пояснюють, що більша частина різниці між прогнозованим і фактичним підвищенням рівня моря пов'язана з тепловим розширенням води через нагрівання.

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За даними NASA, до несподіваного зростання рівня моря у 2024 році призвели аномальне потепління океану та танення льодовиків.

Вчені підрахували, що в останні роки основною причиною зростання рівня океану були танення крижаних щитів і льодовиків – на них припадає дві третини обсягу нової води. При цьому появу ще третини додаткової води провокувало теплове розширення.

Однак у 2024 році ці чинники змінили силу свого впливу: дві третини зростання пов'язують із розширеннями води в океані, а ще одну третину – із таненням льоду.

"Оскільки 2024 рік став найтеплішим за всю історію спостережень, океани на Землі розширилися, дотягнувши найвищого рівня за три десятиліття", – заявила керівниця програм фізичної океанографії NASA Надя Виноградова-Шиффер.

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За даними агентства, від початку збору супутникових даних у 1993 році рівень моря зріст більше, ніж удвічі (щонайменше на 10,2 сантиметра). При цьому записи Національного управління океанічних та атмосферних досліджень свідчать, що з 1880 року рівень води в океані піднявся від 20,3 до 22,9 сантиметра.

Дослідження підтверджують, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, є головним чинником сучасного підвищення рівня моря.

Нагадаємо, в березні 2023 року NASA заявили, що за останні 30 років спостережень глобальний рівень моря зріс на 9,1 сантиметра.