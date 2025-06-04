Вчені винайшли пластик, який розчиняється в морській воді за кілька годин

Пластик також може розчинятися в землі, але для цього потрібно більше часу

Науковці розробили пластик, який за декілька годин розчиняється у морській воді. Матеріал може допомогти розв'язувати проблему масового забруднення океанів.

Хоча вчені вже давно експериментують із біорозкладним пластиком, науковці з Центру досліджень нових речовин RIKEN та Токійського університету кажуть, що створили унікальний матеріал.

Їхній пластик розкладається набагато швидше та не залишає по собі слідів, пише Reuters.

Керівник проєкту Такудзо Аїда сказав, що новий матеріал такий же міцний, як і пластик на основі нафти. При цьому він розпадається на свої початкові компоненти під впливом солі. Пізніше бактерії в довкіллі можуть переробити їх, що допоможе уникнути утворення мікропластику, який завдає шкоди водному життю.

Оскільки сіль також присутня в ґрунті, шматочок такого пластику розміром близько п’яти сантиметрів може розпастися навіть на суші. Однак для цього знадобиться понад 200 годин.

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Крім того, такий пластик нетоксичний, не горить та не виділяє вуглекислий газ.

"Діти не можуть обрати планету, на якій житимуть. Наш обов’язок як вчених – забезпечити їм найкраще можливе довкілля", – вважає Такудзо Аїда.

Раніше науковці ми розповідали, за яких умов пластик із контейнерів може потрапляти в їжу та чи шкідливо це.