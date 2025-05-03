Американець протягом 17 років вводив собі отруту змій: його кров допомогла створити нову протиотруту

Американець сотні разів протягом 17 років вводив собі отруту найсмертоносніших змій у світі.

Науковці вивчили його кров та створили на її основі протиотруту, яка захищає від укусів 19 видів отруйних змій.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Cell, повідомляє CNN.

Історія вивчення вченими екстремала Тіма Фріде з Каліфорнії почалася після того, як імунолог Джейкоб Гленвілл побачив у ЗМІ сюжети про цього самоучку-експерта зі змій.

Американець розповідав, як вводив собі отруту змій, зокрема смертоносних кобр та мамб, а також дозволяв плазунам кусати себе. Завдяки таким "експериментам" чоловік фактично отримав імунітет до кількох нейротоксинів.

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"Заголовки новин були досить показовими: "Божевільного хлопця кусають змії". Але я подивився і подумав, що це неогранений діамант", – розповів науковець Джейкоб Гленвілл.

Згодом він зв’язався з Тімом Фріде й попросив дослідити, як екстремальні практики вплинули на його організм.

"Ми про це розмовляли. І я сказав: "Знаю, що це незручно, але мені дуже цікаво подивитися на вашу кров". І він відповів: "Нарешті, я чекав на цей дзвінок", – згадує імунолог.

Тім Фріде погодився на співпрацю і відправив науковцям зразок своєї крові, яку досліджували протягом восьми років. Зрештою вченим вдалося створити протиотруту, яка може захистити від 19 видів отруйних змій. Дієвість препарату підтвердили випробування на мишах.

Традиційний спосіб виготовлення протиотрути від змій передбачає введення невеликої кількості шкідливої речовини коням або іншим тваринам. Вчені очікують на імунні відповідь, аби зібрати кров та отримати з неї антитіла.

Таке виробництво протиотрути може бути небезпечним, процес трудомісткий, а готова сироватка здатна призводити до серйозних побічних дій. Експерти давно закликають знайти кращі способи лікування від укусів змій, від яких щодня гине близько 200 людей.

Тепер науковці виділили антитіла з крові американського екстремала. Вчені виявили, що вони протидіють нейротоксинам, що містяться в отруті 19 видів змій, зокрема коралових, кобр, тайпанів, крайтів, мамб та інших.

Кожне антитіло окремо протестували на мишах, яким вводили отруту плазунів. Зрештою дослідники створили дієву сироватку з двох антитіл та низькомолекулярного препарату, який діє як інгібітор для отрути змій.

Результати дослідження показали, що протиотрута забезпечила мишам стовідсотковий захист від отрути для 13 видів змій та частково вберегла (у від 20 до 40% випадків) від ще шістьох плазунів.

Наразі препарат приходить клінічні випробування на людях.

Очікується, що антитіла людського походження матимуть менше побічних дій, ніж протиотрута, створена традиційним способом, каже фармаколог, який спеціалізується на укусах змій і не брав участі в дослідження Стівен Голл.

"Це буде революційно, якщо [протиотрута] потрапить на тривалий час у клініки, до людей. Це фактично повністю змінить галузь лікування укусів змій", – вважає фахівець.

Раніше ми розповідали, які види змій поширені в Україні, як розпізнати отруйних та що робити у випадку укусу плазуна.