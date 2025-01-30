ЦГЗ: У 2024 році понад 230 українців постраждали від укусів змій, один випадок – смертельний

Найбільше звернень через укуси змій зафіксували в Дніпропетровській області

У 2024 році понад 230 українців звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих від нападу плазунів було 57 дітей.

Одне ураження призвело до смерті дорослого пацієнта.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Минулого року в ЦГЗ зафіксували більше звернень до медиків через укуси змій, ніж у 2023 році (+на 28 випадків).

За даними ЦГЗ, жодного звернення не зафіксували в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонських областях. Натомість інформація з Луганщини та Криму відсутня.

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Кількість звернень в інших регіонах:

Дніпропетровська – 48 випадків (з них один – летальний);

Закарпатська та Івано-Франківська – по 30;

Житомирська та Львівська – 20;

Полтавська – 13;

Рівненська – 12;

Чернігівська – 10;

Чернівецька – 9;

Волинська й Одеська – по 8;

Хмельницька та м. Київ – по 5;

Запорізька та Сумська – по 4;

Вінницька та Тернопільська – по 2;

Київська, Харківська та Черкаська – по 1.

Нагадаємо, в Україні проживають представники двох видів отруйних змій: гадюки степової, гадюки звичайної та її підвиду гадюки Нікольського. Зазвичай українці звертаються по допомогу після нападу цих видів плазунів.

Зазвичай змії активні виключно в теплу пору року – в період від квітня до пізньої осені. Під час зими плазуни впадають у сплячку.

Натрапити на змій найчастіше можна в заболочених місцевостях, біля зарослих озер, ставків, а також у горах і степах. Їх можна зустріти і біля звалищ будівельних матеріалів.

Гадюки можуть ховатися в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами повалених дерев.

Через холоднокровність у сонячну погоду тварини подекуди гріються на пеньках, стежках і відкритих ділянках.

Як уникнути укусу змії на природі?

У Державній службі з надзвичайних ситуацій радять дотримувати кількох правил безпеки під час перебування на природі:

одягати високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які заправити у взуття;

перевіряти місця відпочинку, наприклад постукати палицею по траві, щоб налякати змію, яка там може бути;

не торкатися руками трухлявих пнів, каменів чи повалених стовбурів дерев;

не робити різких рухів при зустрічі зі змією – найкраще почекати, поки тварина відповзе геть.

"Змії самі ніколи не нападають, а роблять це виключно заради самозахисту: людина хотіла зловити, випадково наступила, сіла, схопила рукою.

Такого, щоб змія цілеспрямовано сиділа і чекала, "хто тут пройде необережний, зараз я його покусаю" – не буває серед наших видів", – розповідав Олексій Марущак.

Що робити, якщо вкусила отруйна змія?

При укусі ймовірно отруйного плазуна необхідно не панікувати та повідомити про це інших людей поруч. Обов'язково варто зняти з кінцівок прикраси, пов'язки та взуття, оскільки при укусі змії частини тіла набрякають.

Надалі найкраще викликати бригаду екстреної медичної допомоги або самостійно прибути до найближчої лікарні.

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До надання кваліфікованої медичної допомоги слід за можливості знезаразити місце укусу, накласти нетугу антисептичну пов'язку, випити антигістамінний препарат і пити багато води.

Попри поширений міф, припікання місце укусу не допоможе зупинити отруту. Також заборонено накладати тугу пов'язку чи турнікет, оскільки перетиснення ураженого місця загрожує гангреною.

У МОЗ закликають не намагатися самостійно висмоктати отруту, адже так існує ризик отримати алергійну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів.