Зубастик, якого згадують у Біблії: 12 дивовижних фактів про найменшого родича слона

Глянувши на фото, ви напевно подумали, що перед вами гризуни або якась картопля із зубами вампіра. Але це дамани – найменші родичі слона!

Фото: tatsuta_3/Instagram

Дамани – невеликі травоїдні ссавці, які мешкають в Африці та на Близькому Сході. Тварини з великими різцями схожі на гризунів, але насправді споріднені зі слонами та ламантинами.

Вони видають кумедні звуки, більшу частину життя вигріваються на теплих скелях, а ще згадуються у Біблії та останнім часом стають популярні у мережі. І хоч даманам ще далеко до котиків чи капібар, їхня незвичайна зовнішність завойовує серця користувачів.

Контент із цими звірятами – ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати порцію милоти після важкого дня. Тому ми зібрали цікаві факти про даманів, скориставшись матеріалами African Wildlife Foundation, The National Geographic, San Diego Zoo та Afrotheria Specialist Group.

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Хто такі дамани?

Bernard DUPONT/Wikimedia Commons

Дамани – це невеликі травоїдні ссавці, які належать до родини даманових (Procaviidae) ряду даманоподібних (Hyracoidea).

Існують різні види даманів, зокрема жовто-плямисті дамани або дамани Брюса (Heterohyrax brucei), дамани капські або гірські (Procavia capensis), деревні дамани (Dendrohyrax) з кількома підвидами. У деяких джерелах даманів капських та даманів Брюса називають одним словом rock hyrax (гірські дамани).

Даман капський (rock hyrax) GettyImages Жовтоплямистий даман (bush hyrax) GettyImages Деревний даман (tree hyrax) GettyImages Північноафриканський деревний даман Valerius Tygart/commons.wikimedia.org

Усі дамани найбільше поширені в Африці, але жовто-плямисті дамани також мешкають на Синайському півострові, а капські дамани – на Аравійському півострові від Лівану до Саудівської Аравії. Харчуються травою, листям, квітами, чагарниками, ягодами, фруктами, комахами.

Фото: AndreAnita/GETTYIMAGES

Даман капський відрізняється від інших більш жорстким рудуватим хутром, круглою головою та тупим носиком. Жовто-плямистий даман зазвичай має світлішу, мʼякшу шерсть і більш видовжену морду, хоча з першого погляду їх буває важко відрізнити.

Капські та жовто-плямисті дамани можуть перетинатися, разом ночувати і гратися, але не схрещуються між собою, оскільки мають різну репродуктивну анатомію.

Спільною рисою цих видів є те, що вони живуть великими групами і ведуть денний спосіб життя. Водночас деревні дамани ведуть переважно нічний спосіб життя і обʼєднуються у групки по 2-3 особини.

Фото: tom_kolossa/GettyImages

Природними хижаками даманів є чорний і кафрський орли, змії, гієни, шакали, леви та інші великі коти.

12 дивовижних фактів про даманів

1. У даманів є бивні

Фото: kappashan13

Усі дамани мають круглі вуха, короткі лапи, довгі вібриси, рудиментарний хвіст, пахучу залозу на спині (там зазвичай довша і темніша шерсть), міцні кутні зуби для поїдання рослин і два великі різці, що нагадують зуби вампіра.

Насправді це крихітні бивні, які дамани використовують тільки для захисту, а не для жування. У самців бивні значно більші, ніж у самиць.

2. Дамани – найменші родичі слона

Фото: Andreas Kunz/GETTYIMAGES

Ззовні дамани нагадують квокку, бабаків чи капібар, і в народі даманів можуть називати "гірськими кроликами". Але насправді ці пухнасті зубастики не є гризунами. Вони вважаються сестринською групою хоботних і є найменшими родичами слонів, а також дещо споріднені з ламантиноподібними (сиренами).

Вчені вважають, що всі ці види мають спільне еволюційне минуле та належать до групи ссавців під назвою Paenungulata, що виникла приблизно 65 мільйонів років тому.

Фото: Michael Weber/GettyImages

У слонів та сучасних даманів схожа будова зубів, пальців на ногах і черепа. І у слонів, і у даманів дуже великий гіпокамп порівняно з розміром мозку, тож вони досить розумні.

У даманів та сирен спостерігається розширений розподіл вібрисів, що покривають все тіло. Ймовірно, ці вібриси допомагають даманам орієнтуватися у тісних печерах.

ФОТО: GIZUMO216

А ще у даманів є цікава особливість, притаманна жуйним тваринам: трикамерний шлунок, наповнений симбіотичними бактеріями, які допомагають розщеплювати цупкі рослини.

3. Дамани залазять одне на одного і сидять купками

cute._.bgr/Instagram cute._.bgr/Instagram cute._.bgr/Instagram cute._.bgr/Instagram

У даманів погана терморегуляція та повільний метаболізм для їхнього розміру, тому їм потрібно вилежуватися на сонці, збиватися в купки й залазити одне на одного, щоб краще зберігати температуру.

Більшість часу дамани відпочивають на теплих скелях, але влітку обирають прохолодніші сховища, щоб уникнути надмірно високих температур і запобігти надмірній втраті води.

Фото: kyotoshidoubutsuen/Instagram

А ще, схоже, їм просто подобається фізичний контакт із собі подібними. Подивіться, як "фліртує" даман капський!

4. Дамани поколіннями ходять в туалет в одне і те ж місце

Фото: Ondrej Prosicky/Ondrej Prosicky

Гірські дамани поколіннями випорожнюються в одному і тому ж місці. Це дозволяє вченим дослідити кліматичні зміни та місцеву флору тисячолітньої давності.

З часом сеча й фекалії даманів кристалізуються та утворюють скам’янілості під назвою Hyraceum. Кілька південноафриканських племен та навіть європейці використовували ці кристали як "ліки", а нині їх використовують у парфумерії.

Також скам’янілі екскременти даманів продають онлайн як "афродизіак", але їхня ефективність для підвищення лібідо ніяк не доведена.

5. Дамани живуть гаремами

Фото: Juergen Ritterbach/GETTYIMAGES

Дамани – дуже соціальні тварини, які зазвичай живуть колоніями по 50+ особин і поділяються на групки.

Дамани переважно взаємодіють в межах своєї соціальної групи, але і самці, і самиці інколи шукають статевих партнерів в інших групках.

Зазвичай у кожній зграйці є один самець-патріарх та 15-20 самиць із дитинчатами. Патріарх захищає групу від інших самців та може утримувати свій "гарем" роками, аж до кінця життя. Але інколи главу сімейства виганяє зайда-холостяк!

6. Дамани вміють нявкати, гарчати та видавати інші цікаві звуки

Дамани вміють видавати понад 20 різних звуків: пищать, гарчать, цвірінькають, свистять, воркочуть, кричать, рохкають, клекочуть, кректять, нявкають тощо.

Агресивне гарчання особливо часто можна почути від самців, коли ті борються з конкурентами за їжу або територію. А якщо дамани помічають хижака, одразу вмикають "повітряну тривогу": пронизливий крик і ревіння.

7. Дамани співають задля кохання!

Вчені виявили, що для приваблення самиць дамани можуть виконувати унікальні пісні, які мають ритм, використовують синтаксис і діалекти!

Вокальні здібності навіть допомагають їм у любовних справах. У дослідженні в журналі Journal of Animal Ecology йдеться, що самці, які тримають ритм, більш успішно розмножуються та їхнє потомство краще виживає.

Lilly_imageBROKER_Shutterstock

Окрім цього, вчені виявили різницю у стилях співу самців. Самці-резиденти, які постійно живуть у групі, виконують пісні зі стабільним ритмом, і з часом їхня складність зменшується.

Водночас самці-холостяки з віком виконують дедалі складніші пісні, щоб привабити самиць. Пік шлюбного періоду даманів припадає на літо, але самці виконують серенади для самиць цілий рік.

kappashan13/Instagram

8. Про даманів згадують у Біблії

Фото: Mary Ann McDonald/GETTYIMAGES

За даними Bible Gateaway, даманів капських згадують щонайменше у двох уривках Біблії. Там йдеться про те, що дамани мудрі та їх не можна їсти, хоч сам термін "даман" і не використовується.

У Біблії, перекладеній українською Патріархом Філаретом (Денисенком) у 2004 році, ці уривки звучать так:

"Тільки цих не їжте з тих, що жують жуйку і мають роздвоєні копита з глибоким розрізом: верблюда, зайця і тушканчика, тому що, хоча вони жують жуйку, але копита в них не роздвоєні: нечисті вони для вас; і свині, тому що копита в неї роздвоєні, але не жує жуйки: нечиста вона для вас; не їжте м’яса їх, і до трупів їх не доторкайтеся" (Второзаконня 14:7-8).

Фото: Augustcindy/GETTYIMAGES

"Ось чотири малих на землі, але вони мудріші за мудрих: мурахи — народ несильний, але влітку заготовляють їжу свою; гірські миші — народ слабкий, але ставлять доми свої на скелі; у сарани немає царя, але виступає уся вона струнко; павук лапками чіпляється, але буває у царських чертогах" (Книга Притч Соломонових 30:24-28).

В англійських перекладах Біблії цих тварин називали coney (застаріла назва кролів), rock badger ("гірські борсуки"), а в сучасніших виданнях – daman.

9. Дамани можуть дивитися прямо на сонце

Фото: Arikk/Wikimedia Commons

У даманів дуже хороший зір – вони можуть помітити хижака на відстані 900 метрів, розповідають у зоопарку Сан-Дієго. Також дамани мають спеціальну мембрану на очах, яка захищає зіниці від сонця, тому можуть дивитися прямо на сонце.

У 1973 році науковці пояснили, що ця здібність допомагає їм помічати у небі хижаків, основним з яких є чорний орел.

10. Дамани можуть лазити по вертикальних поверхнях завдяки чіпким подушечкам лап

Гумоподібні подушечки лап, які активно пітніють, допомагають даманам лазити по крутих скелях і деревах. У центрі стопи подушечки трохи підіймаються, створюючи ефект присоски, що допомагає тваринам чіплятися за камʼянисті поверхні. Також вони швидко бігають і вправно застрибують на високі камені.

Фото: Francois Lubbe/GETTYIMAGES

Загалом у даманів по чотири пальці на кожній передній лапі і по три на кожній задній. Пальці даманів мають таку ж форму, як у слонів.

Також на ногах у даманів є спеціальний внутрішній ніготь, який вони використовують для догляду за собою і чухання.

11. Дамани мітять територію за допомогою залози на спині

Фото: Herbert Kehrer/GETTYIMAGES

Пахуча залоза, яку дамани використовують для комунікації та маркування території, розташовується на спині тварині та виділяється за кольором шерсті (жовтими, чорними або рудими волосинками).

Запахи стають особливо інтенсивні під час сезону розмноження. У цей же період яєчка домінантного дамана можуть збільшуватися у 20 разів.

12. У даманів надзвичайно довга вагітність

Фото: Siân Addison/GETTYIMAGES

Дамани розмножуються раз на рік під час шлюбного періоду, що триває кілька тижнів. Вагітність триває 7-8 місяців, що надзвичайно довго для тварини такого розміру.

Фото: Jurgen & Christine Sohns/GETTYIMAGES

Самиці зазвичай народжують 2-3 дитинчат за одні пологи. Малята з’являються на світ із відкритими очима і вухами та виглядають як мініатюрні дорослі. Після двох тижнів грудного вигодовування вони можуть споживати тверду їжу.

Тривалість життя даманів у дикій природі становить 8-14 років.

Чи можна завести дамана вдома?

В Україні – ні. Але у Японії досить гнучке законодавство щодо утримання екзотичних тварин як домашніх улюбленців, тому в мережі можна побачити багато фото даманів у костюмчиках, які сплять з людьми у ліжку чи живуть у вольєрах для хомʼяків.

tatsuta_3/Instagram

Насправді дамани не є одомашненими тваринами, тому їм погано житиметься у домашніх умовах. Якщо вивезти тварину за межі її природного середовища, вона може навіть померти.

Дамани потребують великого соціального середовища і спеціальних температурних умов, адже мають погану терморегуляцію. Нормальна температура тіла даманів капських коливається лише в межах +/- 2º C, а більші зміни призводять до холодового або теплового стресу.

Також дамани потребують збалансованого природного харчування. Нестача тих чи інших речовин у раціоні можуть призвести до діабету, серцевого нападу, хвороб печінки, коми та смерті.

Зрештою, дамани – дикі тварини. Вони можуть кусатися і становити загрозу для людини, тому краще дивитися на них онлайн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про видр, капібар, змій та павуків.